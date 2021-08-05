Німецькі землі повернуть уряду понад два мільйони доз вакцин від COVID-19

Німецькі землі повернуть федеральному уряду щонайменше 2,3 мільйона доз вакцин від коронавірусу через недостатній попит на вакцинацію серед населення, повідомло видання Welt am Sonntag у неділю, 8 серпня, посилаючись на інформацію від земельних урядів.

За даними видання, уряди 14 земель планують повертати вакцини й мають повідомити міністерству охорони здоров'я про конкретну кількість 9 серпня. Як зазначає видання, уряд Баварії все ще підраховує кількість вакцин, які має намір повернути, уряд землі Шлезвіг-Гольштейн не надав відповідної інформації, а уряд Саару не планує повертати препарати.

Останнім часом темпи вакцинації в Німеччині впали: певна частина населення не бажає щеплюватися від коронавірусу. Особливо сильно впав попит на препарат від AstraZeneca. Уряди земель Північний Рейн - Вестфалія та Мекленбург - Передня Померанія також можуть повернути препарати від Johnson & Johnson. За даними Welt am Sonntag, тільки у найбільшій за населенням землі Північний Рейн - Вестфалія не використано 1,05 мільйона доз вакцин, серед яких - понад 922 тисячі виробництва AstraZeneca і 125 тисяч - від Johnson & Johnson.

Тим часом повністю від коронавірусу вакцинувалися 54 відсотки населення Німеччини. Одну дозу вакцини отримали понад 62 відсотки, повідомив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn).

Надлишкові дози вакцин зі складів земельних урядів відправлять у збірні пункти федерального уряду, зазначає інформагенція AFP. Очікується, що їх нададуть іншим країнам. Німецький уряд має намір до кінця року безкоштовно надати головно країнам, що розвиваються, щонайменше 30 мільйонів доз вакцин вробництва AstraZeneca та Johnson & Johnson. "Ми повинні поступово збільшувати кількість (препаратів для інших країн. - Ред.), оскільки зараз у Німеччині достатньо вакцин", - сказав виданню Welt am Sonntag міністр з питань розвитку ФРН Ґерд Мюллер (Gerd Müller). За його словами, складно збагнути, що в Німеччині вакцини пропадають у той час, коли в інших країнах їх гостро бракує.