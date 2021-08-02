У Німеччині зростає захворюваність на коронавірус

У Німеччині зростає семиденний середній показник приросту нових випадків заражень коронавірусом SARS-CoV-2. На ранок понеділка, 9 серпня, він становив 23,1 випадку на 100 тисяч жителів, повідомив Інститут імені Роберта Коха. Днем раніше він дорівнював 22,6, а тижнем раніше - 17,8.

Саме цей показник був основою для запровадження багатьох коронавірусних обмежень у країні. Однак у майбутньому до уваги братимуть і інші чинники - наприклад, кількість госпіталізацій серед хворих на COVID-19.

За останні 24 години в країні підтверджено 1183 нових зараження коронавірусом, двоє хворих померли. В цілому в ФРН вірус виявлений у 3 791 949 осіб, 91 784 пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли, понад 3,66 мільйона одужали.

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Понад 54 відсотки жителів ФРН повністю вакциновані

Тим часом напередодні відеоконференції глав земельних урядів з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) щодо ситуації з коронавірусом у країні розгортається дискусія про можливі обмеження для нещеплених. Голова комітету Бундестагу з охорони здоров'я Ервін Рюддель (Erwin Rüddel) застеріг від запровадження локдаунів для тих, хто не пройшов вакцинацію.

У Німеччині від коронавирусу повністю вакциновано понад 54 відсотки населення. Більш ніж 62 відсотки жителів країни отримали щонайменше одне щеплення.