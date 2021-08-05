Німеччина починає постачання вакцин від COVID-19 біднішим країнам

Німеччина починає відправку надлишкових доз вакцин від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca в бідніші країни. Перші 1,3 мільйона доз надійдуть до Судану, Узбекистану, Ефіопії, Афганістану та Таджикистану, повідомила в понеділок, 9 серпня, заступниця речника німецького уряду Ульріке Деммер (Ulrike Demmer). Це постачання вакцин здійснюватимуть через глобальну ініціативу COVAX.

Німеччина робить "важливий внесок у глобальну боротьбу з пандемією", зазначила Деммер, цитує інформагенція AFP. На початку липня уряд ФРН ухвалив рішення передати до кінця року третім країнам щонайменше 30 мільйонів доз вакцин від виробників AstraZeneca та Johnson & Johnson. 80 відсотків від цієї кількості будуть надані ініціативі COVAX, ще 20 відсотків поставлять на двосторонній основі.

У Німеччині вакцинація від коронавірусу здійснюється зараз майже виключно препаратами від BioNTech/Pfizer та Moderna. Людям, які першою отримали дозу вакцини від AstraZeneca, зазвичай другою пропонують мРНК- вакцину, яких не бракує.

Напередодні німецькі ЗМІ повідомили, що місцева влада передасть уряду країни щонайменше 2,3 мільйона доз вакцин від коронавірусу через недостатній попит на вакцинацію серед населення. Наразі повне щеплення у ФРН отримали 54,8 відсотка населення, повідомив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn).