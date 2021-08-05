Німеччина починає постачання вакцин від COVID-19 біднішим країнам

Перші 1,3 мільйона доз вакцин від коронавірусу ФРН відправить до Судану, Узбекистану, Ефіопії, Афганістану та Таджикистану. Загалом Німеччина пообіцяла передати біднішим країнам до кінця року 30 мільйонів доз.
Перші 1,3 мільйона доз вакцин виробництва AstraZeneca біднішим країнам Німеччина поставить через механізм COVAX
Німеччина починає відправку надлишкових доз вакцин від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca в бідніші країни. Перші 1,3 мільйона доз надійдуть до Судану, Узбекистану, Ефіопії, Афганістану та Таджикистану, повідомила в понеділок, 9 серпня, заступниця речника німецького уряду Ульріке Деммер (Ulrike Demmer). Це постачання вакцин здійснюватимуть через глобальну ініціативу COVAX.
Німеччина робить "важливий внесок у глобальну боротьбу з пандемією", зазначила Деммер, цитує інформагенція AFP. На початку липня уряд ФРН ухвалив рішення передати до кінця року третім країнам щонайменше 30 мільйонів доз вакцин від виробників AstraZeneca та Johnson & Johnson. 80 відсотків від цієї кількості будуть надані ініціативі COVAX, ще 20 відсотків поставлять на двосторонній основі.
У Німеччині вакцинація від коронавірусу здійснюється зараз майже виключно препаратами від BioNTech/Pfizer та Moderna. Людям, які першою отримали дозу вакцини від AstraZeneca, зазвичай другою пропонують мРНК- вакцину, яких не бракує.
Напередодні німецькі ЗМІ повідомили, що місцева влада передасть уряду країни щонайменше 2,3 мільйона доз вакцин від коронавірусу через недостатній попит на вакцинацію серед населення. Наразі повне щеплення у ФРН отримали 54,8 відсотка населення, повідомив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn).