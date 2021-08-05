 Німеччина починає постачання вакцин від COVID-19 біднішим країнам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Німеччина починає постачання вакцин від COVID-19 біднішим країнам

Перші 1,3 мільйона доз вакцин від коронавірусу ФРН відправить до Судану, Узбекистану, Ефіопії, Афганістану та Таджикистану. Загалом Німеччина пообіцяла передати біднішим країнам до кінця року 30 мільйонів доз.

Перші 1,3 мільйона доз вакцин виробництва AstraZeneca біднішим країнам Німеччина поставить через механізм COVAX

Перші 1,3 мільйона доз вакцин виробництва AstraZeneca біднішим країнам Німеччина поставить через механізм COVAX

Німеччина починає відправку надлишкових доз вакцин від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca в бідніші країни. Перші 1,3 мільйона доз надійдуть до Судану, Узбекистану, Ефіопії, Афганістану та Таджикистану, повідомила в понеділок, 9 серпня, заступниця речника німецького уряду Ульріке Деммер (Ulrike Demmer). Це постачання вакцин здійснюватимуть через глобальну ініціативу COVAX.

Німеччина робить "важливий внесок у глобальну боротьбу з пандемією", зазначила Деммер, цитує інформагенція AFP. На початку липня уряд ФРН ухвалив рішення передати до кінця року третім країнам щонайменше 30 мільйонів доз вакцин від виробників AstraZeneca та Johnson & Johnson. 80 відсотків від цієї кількості будуть надані ініціативі COVAX, ще 20 відсотків поставлять на двосторонній основі.

У Німеччині вакцинація від коронавірусу здійснюється зараз майже виключно препаратами від BioNTech/Pfizer та Moderna. Людям, які першою отримали дозу вакцини від AstraZeneca, зазвичай другою пропонують мРНК- вакцину, яких не бракує.

Напередодні німецькі ЗМІ повідомили, що місцева влада передасть уряду країни щонайменше 2,3 мільйона доз вакцин від коронавірусу через недостатній попит на вакцинацію серед населення. Наразі повне щеплення у ФРН отримали 54,8 відсотка населення, повідомив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn).

Дивитись відео 05:14

Фактчек: чи щеплення від COVID-19 змінює ДНК? (02.07.2021)

DW.COM

Вакцинація від COVID-19 запобігла тисячам смертей у Німеччині

Експерти Інституту імені Роберта Коха змоделювали різні сценарії розвитку епідеміологічної ситуації. Застосування профілактичних заходів і щеплення допомогли запобігти в ФРН більше 38 тисячам смертей від коронавірусу.  

Також за темою

Jakob Maske, Kinder- und Jugendarzt, zieht den Corona-Impfstoff Comirnaty von Biontech-Pfizer in eine Spritze.

Франція та ФРН попри заклик ВООЗ планують третє щеплення від коронавірусу 05.08.2021

У ВООЗ виступають проти третіх щеплень від коронавірусу у заможніших країнах, проте Франція та Німеччина все ж планують вакцинувати втретє деякі групи населення.

Coronavirus - Fri Apr 9, 2021. Vials of the Oxford/AstraZeneca coronavirus vaccine at Copes Pharmacy and Travel Clinic in Streatham, south London. Picture date: Friday April 9, 2021. See PA story HEALTH Coronavirus. Photo credit should read: Yui Mok/PA Wire URN:59080993

Німецькі землі повернуть уряду понад два мільйони доз вакцин від COVID-19 08.08.2021

Через зниження попиту на вакцинацію від коронавірусу серед населення влада німецьких земель поверне надлишкові препарати федеральному уряду. Тим часом повністю вакциновані у країні 54 відсотки населення.

13.01.2021 *** Eine Pflegekraft wird im Rahmen der Mitarbeiter-Impfung im Krankenhaus Bethel Berlin gegen das Corona-Virus geimpft. Insgesamt werden hier mit der ersten Lieferung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer 66 Mitarbeiter geimpft.

Вакцинація від COVID-19 запобігла тисячам смертей у Німеччині 07.08.2021

Експерти Інституту імені Роберта Коха змоделювали різні сценарії розвитку епідеміологічної ситуації. Застосування профілактичних заходів і щеплення допомогли запобігти в ФРН більше 38 тисячам смертей від коронавірусу.

Реклама

Докладно

Рік протестів, кризи, репресій. Чи є вихід з білоруського глухого кута?

Чи є вихід з білоруського глухого кута?

DW - з думками експертів щодо шляхів подолання політичної кризи в Білорусі і припинення репресій.  

Опріснення води в Австралії

Опріснення морської води - рішення для Криму? (відео)

Багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення морської води. Зокрема і для Криму. Що з ним не так?  