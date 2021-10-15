Голова інституту інфекційних захворювань ФРН заявив про погрози вбивством

Голова німецького Інституту імені Роберта Коха (Robert Koch Institute, RKI), який займається вивченням інфекційних захворювань і веде статистику захворюваності на COVID-19, Лотар Вілер (Lothar Wieler) повідомив, що йому погрожують вбивством. Погрози на свою адресу він пов'язує з роллю RKI в стримування пандемії. Серед завдань інституту, зокрема, консультування німецького уряду з питань епідемічної ситуації.

"Хотілося б, щоб ситуація була приємнішою, але погрози мені все одно надходять", - повідомив Вілер виданням медіагрупи Funke, що вийшли друком в п'ятницю, 15 жовтня. Вілер зазначив, що погроз, в тому числі і вбивством, стає суттєво більше щоразу, коли йому публічно приписують відповідальність за закриття шкіл чи коли хтось стверджує, що він хоче локдауну замість свободи.

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Розбіжності в даних про вакцинацію в Німеччині

Останнім часом Інститут Роберта Коха в Німеччині критикували через розбіжності у показниках вакцинації населення. На початку жовтня Інститут імені Роберта Коха повідомив, що фактична кількість вакцинованих людей перевищує офіційну статистику на п'ять відсоткових пунктів.

Як вказали тоді науковці, станом на 5 жовтня 84 відсотки людей старше 18 років у Німеччині отримали принаймні одну дозу вакцини, а 80 відсотків - обидві. Згідно з офіційними звітами центрів вакцинації, першу дозу отримали більше 80 відсотків людей старше 18 років, а обидві - понад 75 відсотків. У своєму звіті RKI зазначив, що офіційну статистику потрібно розуміти "як мінімальний рівень вакцинації".

Нагадаємо, у Німеччині починаючи з 11 жовтня невакцинованим жителям доведеться платити за експрес-тести на COVID-19, якщо вони, приміром, хочуть потрапити до ресторану, кінотеатру чи фітнес-центру.

Ці тести були безкоштовними з березня 2021 року. Тепер вони залишаться безкоштовними лише для дітей молодше 12 років та для осіб, яким за станом здоров'я протипоказане щеплення і цьому є підтвердження від лікаря.