 Голова інституту інфекційних захворювань ФРН заявив про погрози вбивством | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Голова інституту інфекційних захворювань ФРН заявив про погрози вбивством

Очільник Інституту імені Роберта Коха, що вивчає інфекційні захворювання в Німеччині, повідомив, що під час пандемії COVID-19 він постійно отримує погрози, в тому числі вбивством.

Лотар Вілер повідомив, що отримує погрози на свою адресу

Лотар Вілер повідомив, що отримує погрози на свою адресу

Голова німецького Інституту імені Роберта Коха (Robert Koch Institute, RKI), який займається вивченням інфекційних захворювань і веде статистику захворюваності на COVID-19, Лотар Вілер (Lothar Wieler) повідомив, що йому погрожують вбивством. Погрози на свою адресу він пов'язує з роллю RKI в стримування пандемії. Серед завдань інституту, зокрема, консультування німецького уряду з питань епідемічної ситуації.

"Хотілося б, щоб ситуація була приємнішою, але погрози мені все одно надходять", - повідомив Вілер виданням медіагрупи Funke, що вийшли друком в п'ятницю, 15 жовтня. Вілер зазначив, що погроз, в тому числі і вбивством, стає суттєво більше щоразу, коли йому публічно приписують відповідальність за закриття шкіл чи коли хтось стверджує, що він хоче локдауну замість свободи.

Читайте також: Фактчек DW: заразитися коронавірусом попри вакцинацію. Що каже медицина?

Розбіжності в даних про вакцинацію в Німеччині

Останнім часом Інститут Роберта Коха в Німеччині критикували через розбіжності у показниках вакцинації населення. На початку жовтня Інститут імені Роберта Коха повідомив, що фактична кількість вакцинованих людей перевищує офіційну статистику на п'ять відсоткових пунктів.

Як вказали тоді науковці, станом на 5 жовтня 84 відсотки людей старше 18 років у Німеччині отримали принаймні одну дозу вакцини, а 80 відсотків - обидві. Згідно з офіційними звітами центрів вакцинації, першу дозу отримали більше 80 відсотків людей старше 18 років, а обидві - понад 75 відсотків. У своєму звіті RKI зазначив, що офіційну статистику потрібно розуміти "як мінімальний рівень вакцинації".

Нагадаємо, у Німеччині починаючи з 11 жовтня невакцинованим жителям доведеться платити за експрес-тести на COVID-19, якщо вони, приміром, хочуть потрапити до ресторану, кінотеатру чи фітнес-центру. 

Ці тести були безкоштовними з березня 2021 року. Тепер вони залишаться безкоштовними лише для дітей молодше 12 років та для осіб, яким за станом здоров'я протипоказане щеплення і цьому є підтвердження від лікаря.

Дивитись відео 06:03

Фактчек: чи захищають вакцини від дельта-варіанту коронавірусу? (01.09.2021)

DW.COM

Регулятор ЄС схвалив щеплення третьою дозою вакцини BioNTech/Pfizer

Європейське агентство з лікарських засобів погодило рекомендацію щеплювати осіб, старших 18 років, третью дозою вакцини Comirnaty через пів року після отримання другої дози. Остаточне рішення - за країнами ЄС.  

Добровільно чи примусом? Як країни ЄС стимулюють вакцинуватися від COVID-19

Попри доступність вакцини українці не поспішають робити щеплення від COVID-19. Тим часом низка країн ЄС активно стимулює людей до щеплень попри значно вищу, ніж в Україні, частку вакцинованих. Як саме - в огляді DW.  

Реклама

Докладно

Пацієнти з COVID-19 у лікарні міста Галле

COVID-19 попри вакцинацію

На COVID-19 можуть захворіти і повністю вакциновані. Невже вакцина дає збій? Фактчек DW.  

Головною причиною погіршення економічного прогнозу фахівці називають перебої в поставках товарів і сировини

Економісти погіршили прогноз зростання економіки Німеччини

Німецькі економісти прогнозують, що економіка ФРН сповільниться до кінця року, а наступного - потужно зростатиме.  