 В Україні від початку пандемії на COVID-19 захворіли три мільйони осіб - МОЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2021

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Новини

В Україні від початку пандемії на COVID-19 захворіли три мільйони осіб - МОЗ

За добу в Україні зафіксували більше 27 тисяч нових випадків COVID-19. За весь час пандемії, за даними МОЗ, коронавірусом інфікувалися більше трьох мільйонів осіб. Кількість смертей - 70 тисяч.

Медичний працівник у ковідному госпіталі Києва

В Украні зростає кількість хворих на COVID-19

В Україні кількість хворих на COVID-19 з початку пандемії перевищила три мільйони осіб. Цей показник становить 3 006 463. Такі дані у четвер, 4 листопада, наводить міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України.

Кількість нових випадків зараження коронавірусною інфекцією за добу знову зросла у порівняні з попереднім днем і становить 27 377. Зокрема, хворобу зафіксували у 1787 дітей та 426 медичних працівників. 

Водночас кількість госпіталізацій та летальних випадків дещо зменшилася. Станом на ранок 4 листопада у МОЗ повідомляють про 5 472 госпіталізованих із підтвердженими випадками та підозрою на COVID-19.

Також за добу зафіксовано 699 смертей. Найбільше - у Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях. Загалом за весь час пандемії в країні офіційно підтвердили 70 146 летальних випадків.

Від початку вакцинальної кампанії проведено понад 18,5 мільйона щеплень. За останню добу в Україні зробили 299 тисяч щеплень. Найактивніше від коронавірусу вакцинуються у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.

Читайте також: Щепилися навіть скептики. Як Моршин став рекордсменом з вакцинації

В Україні діють жорсткі обмеження

Станом на 4 листопада в Україні 15 областей із 24-х і місто Київ входять до так званої "червоної" зони, де найвищий рівень захворюваності.

У "червоних" регіонах діють найсуворіші в Україні карантинні обмеження. Там забороняється робота кафе, ресторанів, торговельно-розважальних центрів, непродовольчих магазинів, кінотеатрів, фітнес-центрів, більшості закладів освіти. Обмеження не поширюються на заклади, в яких усі працівники та відвідувачі повністю щеплені від COVID-19.

Також в Україні усі пасажири міжобласних автобусних, залізничних та авіаційних рейсів зобов'язані пред'являти сертифікат про вакцинацію або негативний COVID-тест перед посадкою.

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Страшніше ніж "ковід": чому українці не вакцинуються від коронавірусу (27.10.2021)

 

 

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Локдаун у Києві триватиме щонайменше місяць - Кличко

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Противники вакцинації провели акцію протесту в центрі Києва. Чим вони не задоволені та чому не хочуть щеплюватися, читайте у репортажі DW.  

Навіщо вакцинуватися від коронавірусу: 5 головних переваг (відео)

Багато українців досі вагаються, робити їм щеплення від коронавірусу чи ні. Дехто ще досі боїться вакцини більше, ніж самої хвороби. Ось 5 головних переваг, чому вакцинуватися все ж варто.   

Противники COVID-вакцинації вийшли на акцію протесту у Києві

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Аудіо й відео до теми

Противники COVID-вакцинації вийшли на акцію протесту у Києві (03.11.2021)  

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Докладно

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