В Україні від початку пандемії на COVID-19 захворіли три мільйони осіб - МОЗ

В Україні кількість хворих на COVID-19 з початку пандемії перевищила три мільйони осіб. Цей показник становить 3 006 463. Такі дані у четвер, 4 листопада, наводить міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України.

Кількість нових випадків зараження коронавірусною інфекцією за добу знову зросла у порівняні з попереднім днем і становить 27 377. Зокрема, хворобу зафіксували у 1787 дітей та 426 медичних працівників.

Водночас кількість госпіталізацій та летальних випадків дещо зменшилася. Станом на ранок 4 листопада у МОЗ повідомляють про 5 472 госпіталізованих із підтвердженими випадками та підозрою на COVID-19.

Також за добу зафіксовано 699 смертей. Найбільше - у Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях. Загалом за весь час пандемії в країні офіційно підтвердили 70 146 летальних випадків.

Від початку вакцинальної кампанії проведено понад 18,5 мільйона щеплень. За останню добу в Україні зробили 299 тисяч щеплень. Найактивніше від коронавірусу вакцинуються у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.

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В Україні діють жорсткі обмеження

Станом на 4 листопада в Україні 15 областей із 24-х і місто Київ входять до так званої "червоної" зони, де найвищий рівень захворюваності.

У "червоних" регіонах діють найсуворіші в Україні карантинні обмеження. Там забороняється робота кафе, ресторанів, торговельно-розважальних центрів, непродовольчих магазинів, кінотеатрів, фітнес-центрів, більшості закладів освіти. Обмеження не поширюються на заклади, в яких усі працівники та відвідувачі повністю щеплені від COVID-19.

Також в Україні усі пасажири міжобласних автобусних, залізничних та авіаційних рейсів зобов'язані пред'являти сертифікат про вакцинацію або негативний COVID-тест перед посадкою.