ВООЗ дозволила екстрене застосування індійської вакцини Covaxin

Всесвітня організація охорони здоров'я у середу, 3 листопада, дозволила екстрене використання вакцини Covaxin індійського виробника Bharat Biotech.

У Twitter ВООЗ повідомили, що експерти організації з усього світу дійшли висновку, що "вакцина Covaxin відповідає стандартам ВООЗ для захисту від COVID-19, користь від її використання переважає ризики".

В офіційному повідомленні на сайті ВООЗ зазначено, що в основі індійської вакцини - інактивований антиген SARS-CoV-2. Організація рекомендує вводити дві дози препарату з інтервалом у чотири тижні людям, старшим 18 років.

Ефективність і безпека вакцини

За даними ВООЗ, ефективність препарату у боротьбі з коронавірусною хворобою будь-якої складності сягає 78 відсотків через два тижні після введення другої дози. Також в організації відзначили, що препарат Covaxin "надзвичайно зручний у використанні країнами з низьким і середнім рівнем доходів завдяки простим умовам зберігання".

Читайте також: Нові варіанти коронавірусу: кому потрібне третє щеплення

Водночас, даних про безпеку вакцини для вагітних жінок поки замало, повідомляють у ВООЗ, дослідження в цьому напрямку ще плануються.

Вакцину Covaxin дозволили застосувати в Індії ще в січні цьогоріч, згодом препарату надали дозвіл на використання у Бразилії. Covaxin став уже восьмим препаратом, дозволеним ВООЗ до екстреного застосування. Раніше організація схвалила вакцини BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen (компанії Johnson & Johnson), Moderna, Sinopharm і Sinovac.