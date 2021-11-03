 ВООЗ дозволила екстрене застосування індійської вакцини Covaxin | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2021

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Новини

ВООЗ дозволила екстрене застосування індійської вакцини Covaxin

ВООЗ надала дозвіл на екстрене застосування вакцини від COVID-19 Covaxin - першої, яку розробили і виготовили в Індії. Препарат вводиться двома дозами і не потребує специфічних умов зберігання.

Вакцину Covaxin з січня використовують в Індії

Вакцину Covaxin з січня використовують в Індії

Всесвітня організація охорони здоров'я у середу, 3 листопада, дозволила екстрене використання вакцини Covaxin індійського виробника Bharat Biotech.

У Twitter ВООЗ повідомили, що експерти організації з усього світу дійшли висновку, що "вакцина Covaxin відповідає стандартам ВООЗ для захисту від COVID-19, користь від її використання переважає ризики".

В офіційному повідомленні на сайті ВООЗ зазначено, що в основі індійської вакцини - інактивований антиген SARS-CoV-2. Організація рекомендує вводити дві дози препарату з інтервалом у чотири тижні людям, старшим 18 років.

Ефективність і безпека вакцини

За даними ВООЗ, ефективність препарату у боротьбі з коронавірусною хворобою будь-якої складності сягає 78 відсотків через два тижні після введення другої дози. Також в організації відзначили, що препарат Covaxin "надзвичайно зручний у використанні країнами з низьким і середнім рівнем доходів завдяки простим умовам зберігання".

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Водночас, даних про безпеку вакцини для вагітних жінок поки замало, повідомляють у ВООЗ, дослідження в цьому напрямку ще плануються. 

Вакцину Covaxin дозволили застосувати в Індії ще в січні цьогоріч, згодом препарату надали дозвіл на використання у Бразилії. Covaxin став уже восьмим препаратом, дозволеним ВООЗ до екстреного застосування. Раніше організація схвалила вакцини BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen (компанії Johnson & Johnson), Moderna, Sinopharm і Sinovac.

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