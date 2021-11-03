 Противники COVID-вакцинації вийшли на акцію протесту у Києві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2021

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Новини

Противники COVID-вакцинації вийшли на акцію протесту у Києві

Учасники акції у Києві вимагають скасувати карантинні обмеження та не звільняти працівників, які не вакцинуються від коронавірусу. У МОЗ назвали акцію антивакцинаторів насмішкою над лікарями та померлими.

Учасники антивакцинаторського мітингу у Києві, 3 листопада

Учасники антивакцинаторського мітингу у Києві, 3 листопада

У центрі Києва у середу, 3 листопада, проходить мітинг проти вакцинації від COVID-19 та обмежувальних заходів, запроваджених у зв'язку із пандемією. Учасники акції заблокували у кількох місцях рух транспорту в урядовому кварталі. Демонстранти зібралися також навпроти Офісу президента України та Верховної Ради. Протестувальники тримають у руках плакати з написами: "Ні примусовій вакцинації!", "Руки геть від наших дітей", "Страх убиває", "Вимкни телевізор та увімкни мозок", "Право на працю та освіту без штучного лох-дауна", "Право на живу (очну) освіту", "Ні, вакцинації-чіпізації" та інші.

Учасники мітингу антивакцинаторів зібралися навпроти Верховної Ради

Учасники мітингу зібралися навпроти Верховної Ради

Проти карантину та примусової вакцинації

Основні вимоги протестувальників - не допустити звільнення з роботи працівників, які не вакцинуються від COVID-19, та скасувати карантинні обмеження. Більшість мітингувальників присутні на заході без масок та не дотримуються соціальної дистанції, повідомляє кореспондент DW. За порядком під час проведення акції стежать представники поліції.

За повідомленнями українських ЗМІ, на мітингу також була присутня ексдепутатка Верховної Ради Надія Савченко з сестрою Вірою, у яких нещодавно виявили підроблений ковід-сертифікат.

За оцінками ЗМІ, у центрі Києва зібралося до кількох тисяч осіб. На мітингу присутні учасники із різних областей України. Подібні акції на 3 листопада також анонсували противники вакцинації у Львові та Одесі.

Учасники акції не дотримувалися соціальної дистанції і були без масок

Учасники акції не дотримувалися соціальної дистанції і були без масок

МОЗ: Протест антивакцинаторів - насмішка над лікарями

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко різко розкритикував акцію у Києві. 

"Це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками і родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через COVID. У реанімаціях цей антивакцинаторський дух дуже швидко зникає, а підробні сертифікати там не працюють", - сказав міністр.

Локдаун і жорсткі обмеження в Україні

Станом на 3 листопада в Україні 15 областей та місто Київ входять до так званої "червоної" зони, де найвищий рівень захворюваності та найжорсткіші обмеження. Ще сім областей - у "помаранчевій" зоні. У "жовтій" - лише дві - Кіровоградська і Закарпатська області.

У "червоних" регіонах діють найсуворіші в Україні карантинні обмеження. Там забороняється робота кафе, ресторанів, торговельно-розважальних центрів, непродовольчих магазинів, кінотеатрів, фітнес-центрів, більшості закладів освіти. Обмеження не поширюються на заклади, в яких усі працівники та відвідувачі повністю щеплені від COVID-19.

Також всі пасажири міжобласних автобусних, залізничних та авіаційних рейсів зобов'язані пред'являти сертифікат про вакцинацію або негативний COVID-тест перед посадкою.

З 8 листопада в Україні планують відсторонювати від роботи чиновників та педагогів, які не були вакциновані від COVID-19.

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Противники COVID-вакцинації вийшли на акцію протесту у Києві (03.11.2021)

 

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