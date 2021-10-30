Сестрам Савченко вручили підозру за підроблені COVID-сертифікати

Колишній народній депутатці Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру за використання підроблених COVID-сертифікатів, з якими вони намагалися в'їхати на територію України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 29 жовтня.

"Хочу наголосити, всі, хто порушує закон, мають бути готові понести відповідальність! Незалежно, чи ви Герой України, чи екснардеп, чи просто громадянин", - відзначив очільник МВС.

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22 жовтня поліція Київської області повідомила, що в аеропорту "Бориспіль" затримали двох жінок, які намагалися потрапити в Україну з COVID-сертифікатами про вакцинацію з явними ознаками підробки. Згодом з'ясувалося, що йдеться про колишню народну депутатку, Героя України Надію Савченко та її сестру Віру. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Сестрам Савченко загрожує штраф до 850 гривень, арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.

Підробний сертифікат для Савіка Шустера?

Також поліція "на гарячому" викрила шахраїв, які виготовляли фальшиві COVID-документи у Вінницькій області, повідомили в Департаменті комунікації МВС України. Правоохоронці придбали у зловмисників фейковий сертифікат про вакцинацію і ПЛР-тест на ім'я журналіста й телеведучого Савіка Шустера в рамках контрольної закупки.

"Дивує, як ловкачів не зупинило хоча б відоме ім'я журналіста. Вже не кажучи, що вибір наче ж очевидний: або отримати 250 євро за підробки, або можливість отримати 6 років тюрми. Загрожує неволя і лікарям, які стали друзями шахраїв", - наголосив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

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Боротьба проти фальшивих медичних документів

В Україні працюють понад 1200 моніторингових мобільних груп, які перевіряють COVID-документи на справжність, а також постійно ведеться пошук ділків та їхніх замовників, зауважли в МВС.

За даними Нацполіції, з почаку року вже відкрито 867 кримінальних проваджень за фактом шахрайства та підробки COVID-документів.

23 вересня Кабмін передав до Верховної Ради законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за продаж та користування підробленими COVID-сертифікатами. У разі підтримки народними депутатами українцям, що свідомо використовують фейки, загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі. Медпрацівникам - штраф до 68 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі та позбавлення права обіймати посаду. А тим, хто підробки виготовлятиме та продаватиме, - штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років.