Сестрам Савченко вручили підозру за підроблені COVID-сертифікати
Екснародній депутатці Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру за використання підроблених COVID-сертифікатів. За даними Нацполіції, в Україні вже відкрито понад 860 проваджень щодо підробки COVID-документів.
Надії Савченко загрожує штраф або позбавлення волі
22 жовтня поліція Київської області повідомила, що в аеропорту "Бориспіль" затримали двох жінок, які намагалися потрапити в Україну з COVID-сертифікатами про вакцинацію з явними ознаками підробки. Згодом з'ясувалося, що йдеться про колишню народну депутатку, Героя України Надію Савченко та її сестру Віру. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Сестрам Савченко загрожує штраф до 850 гривень, арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.
Підробний сертифікат для Савіка Шустера?
Також поліція "на гарячому" викрила шахраїв, які виготовляли фальшиві COVID-документи у Вінницькій області, повідомили в Департаменті комунікації МВС України. Правоохоронці придбали у зловмисників фейковий сертифікат про вакцинацію і ПЛР-тест на ім'я журналіста й телеведучого Савіка Шустера в рамках контрольної закупки.
"Дивує, як ловкачів не зупинило хоча б відоме ім'я журналіста. Вже не кажучи, що вибір наче ж очевидний: або отримати 250 євро за підробки, або можливість отримати 6 років тюрми. Загрожує неволя і лікарям, які стали друзями шахраїв", - наголосив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.
В Україні працюють понад 1200 моніторингових мобільних груп, які перевіряють COVID-документи на справжність, а також постійно ведеться пошук ділків та їхніх замовників, зауважли в МВС.
За даними Нацполіції, з почаку року вже відкрито 867 кримінальних проваджень за фактом шахрайства та підробки COVID-документів.
23 вересня Кабмін передав до Верховної Ради законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за продаж та користування підробленими COVID-сертифікатами. У разі підтримки народними депутатами українцям, що свідомо використовують фейки, загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі. Медпрацівникам - штраф до 68 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі та позбавлення права обіймати посаду. А тим, хто підробки виготовлятиме та продаватиме, - штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Нідерланди: сертифікат вакцинації й негативний тест замість соціальної дистанції
Дотримання соціальної дистанції вже не є обов'язковим у Нідерландах. 14 вересня влада країни оголосила скасування COVID-обмежень. Натомість потрібно мати сертифікат вакцинації або негативний результат тесту на коронавірус для входу в бари, ресторани та на фестивалі. Для тих, хто відмовляється від вакцинації, тести на коронавірус поки залишаться безплатними.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Дедалі більше країн повертаються до нормального життя
Нідерланди - не єдина країна, що відмовилася від обмежень через COVID-19. Зі зростанням кількості вакцинованих по всій Європі покращуються показники рівня заражень, тож деякі країни повертають свої суспільства до чогось на кшталт колишнього повсякдення.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
У Данії COVID-19 більше не є "соціально критичним"
Завдяки високому рівню вакцинації, Данія стала однією з перших країн ЄС, що повернулася до суспільного життя без обмежень через COVID-19. З 10 вересня данці можуть відвідувати такі заклади як нічні клуби, навіть не пред'являючи доказів вакцинації. Данський уряд оголосив, що більше не вважає COVID-19 "соціально критичним" захворюванням. Понад 80 відсотків дорослих та підлітків двічі вакциновано.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Швеція послабить і без того необтяжливі обмеження
Швеція й раніше не вдавалася до суворих обмежень під час пандемії, а тепер влада країни вирішила скасувати всі наявні обмеження вже за кілька тижнів. Майже 70 відсотків шведів у віці 16 років і старше вакциновано. В країні фіксують відносно низький рівень смертності попри зростання числа випадків зараження, насамперед через швидке поширення заразнішого дельта-варіанту коронавірусу.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Німеччина: "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID"
Попри показник у близько 62 відсотки повністю вакцинованого населення Німеччина відстає від деяких своїх європейських сусідів. Тому уряд розпочав "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID". У громадських місцях створюються мобільні центри вакцинації, щоб полегшити громадянам доступ до вакцини.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
У Франції масові протести проти вакцинації
Борючись з небажанням населення вакцинуватися, з початку серпня влада Франції зобов'язала пред'являти сертифікат вакцинації для входу в різноманітні громадські місця та заклади. Відтоді в країні не вщухають акції протестів, під час яких на вулиці міст виходять тисячі громадян. Деякі профспілки й громадські організації підтримали протести, висловивши стурбованість через порушення особистих свобод.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Австрія посилює обмеження через COVID
У відповідь на зростання числа інфекцій і госпіталізацій Австрія посилює послаблені раніше COVID-обмеження. Згідно з нововведеннями, тести на антиген матимуть чинність тільки протягом 24 годин на всій території Австрії. Також відновили деякі обмеження на поїздки, особливо для мандрівників, котрі повертаються зі США.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Болгарія повернулася до локдауну через COVID
У Болгарії, де тільки 20 відсотків людей повністю вакциновані від коронавірусу, пандемія, схоже, далека від завершення. Країна зіштовхнулася з новим стрімким злетом числа інфекцій, викликаним поширенням дельта-варіанту. У відповідь на це влада знову запровадила комендантську годину, розпорядилася закрити нічні клуби, скоротили місткість кінотеатрів, ресторанів і заходів на відкритому повітрі.