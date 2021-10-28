Розробника підробної "Дії" запросили стажуватися в мінцифрі

Віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров запропонував 21-річному мешканцю Запорізької області, раніше затриманому поліцейськими за підробку застосунку "Дія", "пройти перевиховання" у міністерстві цифрової трансформації, яке він очолює.

"Ми вирішили дати йому шанс виправитись. Одним з його перших завдань є розробка різного дизайну соціальної реклами у підтримку вакцинації та проти вживання алкоголю молоддю. Спробуємо спрямувати його вміння у потрібному напрямку", - написав Федоров у своєму телеграм-каналі у четвер, 28 жовтня.

Мобільний Android-застосунок, який імітував дизайн електронного сервісу державних послуг "Дія", поширювався через Telegram-канали кілька тижнів. Його автори спочатку рекламували програму як спосіб підробки COVID-сертифікату, водійських прав чи навіть паспорту для купівлі алкоголю неповнолітніми. Мінцифри неодноразово спростовувало, що підроблений застосунок може отримати доступ до справжніх державних реєстрів - насправді він лише генерував зображення схожі на справжні.

Минулого тижня ентузіасти кібер-спільнот деанонімізували авторів фейкової "Дії" - за схемою стояв 21-річний мешканець Запорізької області. Інформація про нього швидко поширилась, але лише в середу 27 жовтня прокуратура Запорізької області та кіберполіція повідомили про "викриття" юнака та обшуки у нього вдома.

Нині йому інкримінують "хакерську" статтю про несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних мереж за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Михайло Федоров зауважив, що "перевиховання" хлопця, якого до мінцифри привів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, не позбавить його від покарання за рішенням суду.