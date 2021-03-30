"Вперше у світі": Україна прирівняла цифрові паспорти до паперових

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт, що підвищує статус використання цифрових паспортів у застосунку "Дія" на юридичному рівні. "За" законопроєкт №4355 "Про внесення змін до закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" у другому читанні та цілому проголосували 302 народні депутати на позачерговому пленарному засіданні парламенту у вівторок, 30 березня.

Згідно із законопроєктом, е-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон оформляють безоплатно. Їхні електронні копії можна подавати та застосовувати в тих самих випадках, коли законодавством передбачено надання та застосування копій паспорта громадянина України і паспорта для виїзду за кордон. Їх можна пред'являти замість та без додаткового пред'явлення відповідних паперових паспортів, документів про реєстраційний номер облікової картки платника податків, про місце проживання. Закон набуде чинності 23 серпня 2021 року.

"Україна - перша у світі"

Результативне голосування у Раді привітав президент України Володимир Зеленський. "Вперше у світі. Електронні паспорти українців прирівняні до їхніх пластикових і паперових аналогів", - написав він у своєму Twitter.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також наголосив, що "Україна - перша країна у світі, яка запустила цифрові паспорти та законодавчо прирівняла їх до звичайних документів". "Користувачі "Дії" більше не стикатимуться з ситуаціями, коли цифровий паспорт не приймають. Це не просто важлива подія в історії сучасної України та великий крок до впровадження режиму "без паперу". Це унікальний світовий кейс ("випадок" українською. - Ред.), яким можна і варто пишатися", - зазначив Федоров, слова якого наводить пресслужба мінцифри.

Читайте також: Україна дозволить подвійне громадянство з дружніми країнами - Кулеба

Зазначається, що цифрові паспорти можна буде пред'являти на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, окрім випадків перетину державного кордону, в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Міністерство цифрової трансформації запустило цифрові паспорти в застосунку "Дія" у квітні 2020 року. Натепер ними можуть користуватися близько 20 мільйонів українців - понад 5,5 мільйона із них мають ID-картку і ще 18 мільйонів українців є власниками закордонних біометричних паспортів.