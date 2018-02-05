 В Україні викрито хакерів, які атакували банки ЄС та США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2021

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Новини

В Україні викрито хакерів, які атакували банки ЄС та США

Група хакерів здійснювала кібератаки на банківські установи в ЄС та США з 2014 року і спричинила їм шкоду на 2,5 мільярда доларів, стверджують українські правоохоронці.

В Україні викрито хакерів, які атакували банки ЄС та США

В Україні викрито хакерів, які атакували банки ЄС та США

В Україні викрито хакерське угруповання, члени якого здійснювали кібератаки на сервери банківських установ європейських країн та США. Як повідомляє у середу, 27 січня, пресслужба Офісу генерального прокурора, міжнародна спецоперація була проведена українською кіберполіцією у координації з Євроюстом,  Європолом і представниками правоохоронних органів США та Німеччини.

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За даними слідства, ця група хакерів здійснювала кібератаки на банківські установи в ЄС та США з 2014 року. Для викрадення персональних даних клієнтів банків, як-от паролі, логіни та платіжні дані, хакери використовували вірус-шифрувальник, так званий "банківський троян". Атаковані фінустанови понесли збитки на суму близько 2,5 мільярда доларів США.

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Як повідомляють у ОПУ, операція проводилася на території Харкова та Харківської області. Наразі збираються докази для повідомлення про підозру низці осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, зазначають правоохоронці.

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