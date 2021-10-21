Фейкові COVID-сертифікати в Україні: яка відповідальність загрожує шахраям?

У той час як українські лікарі борються за життя тяжкохворих на COVID-19, значна частина українців, нехтуючи безпекою себе та інших, купує підроблені сертифікати вакцинації від коронавірусу. Приклад цьому подає навіть дехто з українських політиків. Так, днями поліція Київської області повідомила, що під час перевірки документів в аеропорту "Бориспіль" працівники Державної прикордонної служби виявили у двох жінок сертифікати вакцинації із явними ознаками підробки. За даними ЗМІ, мова йшла про народну депутатку милого скликання Надію Савченко та її сестру, які намагалися з фейковими сертифікатами в'їхати в Україну.

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Відповідальність за шахрайство

За словами міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, відповідальність за підробку несе не тільки особа, яка її виготовила, а й громадяни, що скористалися нею. Глава міністерства цифрової трансформації України (мінцифра) Михайло Федоров повідомив, що шахраї навіть створили фейковий застосунок, схожий на застосунок єдиного порталу державних послуг "Дія" для Android, де можна редагувати дані про вакцинацію, вік та іншу інформацію, аби створювати підробки цифрових COVID-сертифікатів. "Для тих, хто купує подібні "сервіси", будьте обережні, можна потрапити під статтю "підробка документів", - написав Федоров у своєму каналі в Telegram.

У Нацполіції повідомляють, що такі злочини кваліфікуються за частиною чотири статті 358 Кримінального кодексу (КК) України - "використання завідомо підробленого документа", яка передбачає накладання штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років. Ті, хто виготовляє фейкові COVID-сертифікати, за іншими частинами цієї ж статті КК можуть потрапити за ґрати на три роки за підробку документів.

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За словами Монастирського, правоохоронці відкрили вже понад 800 кримінальних проваджень через підроблені сертифікати вакцинації. Лише за минулий тиждень викрили більш як 80 випадків підробки документів про вакцинацію та результатів ПЛР-тестів.

За словами генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової, упродовж року на підставі доказів про підробку результатів тестів та документів про вакцинацію 104 особам було повідомлено про підозру, до суду направлено 88 обвинувальних актів. "І це тільки початок. Серед фігурантів: різноманітні шахраї, медики, представники лабораторій, аптек, турфірм тощо", - зазначає генпрокурорка.

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Як підробки потрапляють у реєстри

Часто шахраї обіцяють не лише підробити COVID-сертифікати, а і внести дані в "Дію", яка відображає тільки інформацію з реєстрів. Щоб фейковий COVID-сертифікат з'явився в "Дії", неправдиві дані у реєстр електронної системи охорони здоров'я має внести лікар, який має до неї доступ.

"Це прикро, але це реальність. Медики недостатньо заробляють. Лікарі в Україні бідні і за якусь копійку готові видавати фейкові довідки про нереальні щеплення, аби вижити. Це було і раніше, а COVID-19 і обов'язкова вакцинація тільки посилили ці тенденції", - констатує лікар-пульмонолог, голова громадської організації "Всеукраїнський респіраторний клуб" Євген Симонець.

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України обіцяє відсторонювати керівників лікарень, де підробляли свідоцтва про вакцинацію. Якщо слідство виявить, що головний лікар закладу був непричетним до махінацій, його відновлять на посаді. У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров'я та розривання контракту між закладом та Національною службою здоров'я. Унаслідок цього територіальна громада змушена буде фінансувати такий заклад самостійно.

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Липові довідки лише наближують локдаун

Ще у вересні уряд схвалив розроблений фахівцями МОЗ проєкт закону, який має посилити відповідальність за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень. Законопроєкт подано до Верховної Ради і вже включено до порядку денного цієї сесії.

"Всі, хто купує фейкові COVID-сертифікат, платять тричі. Спочатку - за підроблений документ, потім, не отримавши реальної вакцини та хворіючи на COVID, витрачаються на вартісне лікування, а потім ще можуть потрапити за ґрати за підробку документів. Чи варте все це того, аби вірити байкам антивакцинаторів й ігнорувати щеплення проти COVID-19?" - запитує виконавчий директор громадської спілки "Коаліція за вакцинацію" Тимофій Бадіков. За його словами, купуючи липові довідки про щеплення, українці самі собі подовжують карантинні обмеження. Адже без поступу у вакцинації жорсткого локдауну країні не уникнути, переконаний Бадіков.