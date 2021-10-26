В Україні новий антирекорд смертей від COVID-19

В Україні 25 жовтня внаслідок ускладнень від COVID-19 померли 734 людини, що є новим найвищий добовим показником летальних випадків за весь час пандемії. Про це, у вівторок, 26 жовтня, повідомило міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України в Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".

Попередній рекордний показник смертей від коронавірусної хвороби - 614 - був зафіксований в Україні 22 жовтня.

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Загалом, станом на ранок вівторка в Україні зафіксовано 19120 нових випадків захворюваня на COVID-19, одужали 9738 осіб. До лікарень за добу потрапили 2939 людей.

Найбільше нових випадків зафіксували у Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255), Херсонській (1 222) областях і в Києві (1135).

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Україна серед перших у Європі за рівнем смертності від СOVID-19

За останніми даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, Україна була другою за кількістю смертей від коронавірусу в Європі після Росії 24 жовтня.

За весь час пандемії коронавірус виявили в Україні у понад 2,8 мільйона осіб, із них одужали майже 2,4 мільйона, померли майже 65 тисяч.

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Перехід регіонів у ''червоні'' зони карантину

Нагадаємо, що з вівторка, 26 жовтня, "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 встановлений на території Рівненської та Миколаївської областей. Раніше "червоний" рівень був встановлений на території Херсонської області - з 15 жовтня, Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей - з 18 жовтня, Сумської області - з 23 жовтня.

Там забороняється робота кафе, ресторанів, торговельно-розважальних центрів, кінотеатрів, фітнес-центрів, більшості закладів освіти. Обмеження не поширюються на заклади, у яких усі працівники та відвідувачі повністю щеплені від COVID-19.

Також з 21 жовтня пасажири міжобласних рейсів в Україні зобов'язані пред'являти сертифікат про вакцинацію або негативний COVID-тест. Нові правила поширюються на пересування потягом, літаком та автобусом.