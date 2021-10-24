Коронавірус в Україні: понад 20 тисяч випадків за добу
23 жовтня у порівнянні з минулою суботою в Україні було підтверджено майже вдвічі більше випадків інфікування коронавірусом. 386 випадків COVID-19 завершилися смертю пацієнтів.
Центр вакцинації у Львові
Протягом суботи, 23 жовтня, в Україні було зареєстровано 20791 новий випадок інфікування коронавірусом. Про це зранку у неділю, 24 жовтня, повідомили у міністерстві охорони здоров'я України. За минулу добу було госпіталізовано 5924 особи, 386 випадків COVID-19 стали летальними. Одужала протягом минулої доби 6081 особа. Загалом протягом доби було здійснено понад 110 тисяч тестувань на коронавірус SARS-Cov-2.
Ще напередодні в Україні було підтверджено 23229 нових випадків інфікування коронавірусом. Утім, за тиждень кількість нових випадків зараження суттєво зросла - у суботу тиждень тому в країні зафіксували понад 11 тисяч випадків зараження на SARS-Cov-2.
Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом за день було зафіксовано в Дніпропетровській (2211 випадків), Львівській (1509), Харківській (1508), Одеській (1403), Донецькій (1380) областях. У Києві було підтверджено 998 випадків інфікування SARS-CoV-2.
Окрім того, у суботу майже 178 тисяч людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали майже 130 тисяч людей, повністю імунізовано в цей день - понад 48 тисяч. Від початку вакцинальної кампанії станом на ранок неділі в Україні принаймні однією дозою щеплено близько 8,9 мільйона людей, повністю імунізовано - близько семи мільйонів людей.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Нідерланди: сертифікат вакцинації й негативний тест замість соціальної дистанції
Дотримання соціальної дистанції вже не є обов'язковим у Нідерландах. 14 вересня влада країни оголосила скасування COVID-обмежень. Натомість потрібно мати сертифікат вакцинації або негативний результат тесту на коронавірус для входу в бари, ресторани та на фестивалі. Для тих, хто відмовляється від вакцинації, тести на коронавірус поки залишаться безплатними.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Дедалі більше країн повертаються до нормального життя
Нідерланди - не єдина країна, що відмовилася від обмежень через COVID-19. Зі зростанням кількості вакцинованих по всій Європі покращуються показники рівня заражень, тож деякі країни повертають свої суспільства до чогось на кшталт колишнього повсякдення.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
У Данії COVID-19 більше не є "соціально критичним"
Завдяки високому рівню вакцинації, Данія стала однією з перших країн ЄС, що повернулася до суспільного життя без обмежень через COVID-19. З 10 вересня данці можуть відвідувати такі заклади як нічні клуби, навіть не пред'являючи доказів вакцинації. Данський уряд оголосив, що більше не вважає COVID-19 "соціально критичним" захворюванням. Понад 80 відсотків дорослих та підлітків двічі вакциновано.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Швеція послабить і без того необтяжливі обмеження
Швеція й раніше не вдавалася до суворих обмежень під час пандемії, а тепер влада країни вирішила скасувати всі наявні обмеження вже за кілька тижнів. Майже 70 відсотків шведів у віці 16 років і старше вакциновано. В країні фіксують відносно низький рівень смертності попри зростання числа випадків зараження, насамперед через швидке поширення заразнішого дельта-варіанту коронавірусу.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Німеччина: "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID"
Попри показник у близько 62 відсотки повністю вакцинованого населення Німеччина відстає від деяких своїх європейських сусідів. Тому уряд розпочав "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID". У громадських місцях створюються мобільні центри вакцинації, щоб полегшити громадянам доступ до вакцини.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
У Франції масові протести проти вакцинації
Борючись з небажанням населення вакцинуватися, з початку серпня влада Франції зобов'язала пред'являти сертифікат вакцинації для входу в різноманітні громадські місця та заклади. Відтоді в країні не вщухають акції протестів, під час яких на вулиці міст виходять тисячі громадян. Деякі профспілки й громадські організації підтримали протести, висловивши стурбованість через порушення особистих свобод.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Австрія посилює обмеження через COVID
У відповідь на зростання числа інфекцій і госпіталізацій Австрія посилює послаблені раніше COVID-обмеження. Згідно з нововведеннями, тести на антиген матимуть чинність тільки протягом 24 годин на всій території Австрії. Також відновили деякі обмеження на поїздки, особливо для мандрівників, котрі повертаються зі США.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Болгарія повернулася до локдауну через COVID
У Болгарії, де тільки 20 відсотків людей повністю вакциновані від коронавірусу, пандемія, схоже, далека від завершення. Країна зіштовхнулася з новим стрімким злетом числа інфекцій, викликаним поширенням дельта-варіанту. У відповідь на це влада знову запровадила комендантську годину, розпорядилася закрити нічні клуби, скоротили місткість кінотеатрів, ресторанів і заходів на відкритому повітрі.