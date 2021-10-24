 Коронавірус в Україні: понад 20 тисяч випадків за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2021

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Новини

Коронавірус в Україні: понад 20 тисяч випадків за добу

23 жовтня у порівнянні з минулою суботою в Україні було підтверджено майже вдвічі більше випадків інфікування коронавірусом. 386 випадків COVID-19 завершилися смертю пацієнтів.

Центр вакцинації у Львові

Центр вакцинації у Львові

Протягом суботи, 23 жовтня, в Україні було зареєстровано 20791 новий випадок інфікування коронавірусом. Про це зранку у неділю, 24 жовтня, повідомили у міністерстві охорони здоров'я України. За минулу добу було госпіталізовано 5924 особи, 386 випадків COVID-19 стали летальними. Одужала протягом минулої доби 6081 особа. Загалом протягом доби було здійснено понад 110 тисяч тестувань на коронавірус SARS-Cov-2.

Ще напередодні в Україні було підтверджено 23229 нових випадків інфікування коронавірусом. Утім, за тиждень кількість нових випадків зараження суттєво зросла - у суботу тиждень тому в країні зафіксували понад 11 тисяч випадків зараження на SARS-Cov-2.

Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом за день було зафіксовано в Дніпропетровській (2211 випадків), Львівській (1509), Харківській (1508), Одеській (1403), Донецькій (1380) областях. У Києві було підтверджено 998 випадків інфікування SARS-CoV-2.

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Окрім того, у суботу майже 178 тисяч людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали майже 130 тисяч людей, повністю імунізовано в цей день - понад 48 тисяч. Від початку вакцинальної кампанії станом на ранок неділі в Україні принаймні однією дозою щеплено близько 8,9 мільйона людей, повністю імунізовано - близько семи мільйонів людей.

  • Молодь у Нідерландах

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    Дотримання соціальної дистанції вже не є обов'язковим у Нідерландах. 14 вересня влада країни оголосила скасування COVID-обмежень. Натомість потрібно мати сертифікат вакцинації або негативний результат тесту на коронавірус для входу в бари, ресторани та на фестивалі. Для тих, хто відмовляється від вакцинації, тести на коронавірус поки залишаться безплатними.

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    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

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    Нідерланди - не єдина країна, що відмовилася від обмежень через COVID-19. Зі зростанням кількості вакцинованих по всій Європі покращуються показники рівня заражень, тож деякі країни повертають свої суспільства до чогось на кшталт колишнього повсякдення.

  • У Данії скасували всі обмеження через COVID

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    У Данії COVID-19 більше не є "соціально критичним"

    Завдяки високому рівню вакцинації, Данія стала однією з перших країн ЄС, що повернулася до суспільного життя без обмежень через COVID-19. З 10 вересня данці можуть відвідувати такі заклади як нічні клуби, навіть не пред'являючи доказів вакцинації. Данський уряд оголосив, що більше не вважає COVID-19 "соціально критичним" захворюванням. Понад 80 відсотків дорослих та підлітків двічі вакциновано.

  • Ситуація з пандемією у Швеції

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

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  • Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID у Німеччині

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    Німеччина: "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID"

    Попри показник у близько 62 відсотки повністю вакцинованого населення Німеччина відстає від деяких своїх європейських сусідів. Тому уряд розпочав "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID". У громадських місцях створюються мобільні центри вакцинації, щоб полегшити громадянам доступ до вакцини.

  • Масові протести проти вакцинації у Франції

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    У Франції масові протести проти вакцинації

    Борючись з небажанням населення вакцинуватися, з початку серпня влада Франції зобов'язала пред'являти сертифікат вакцинації для входу в різноманітні громадські місця та заклади. Відтоді в країні не вщухають акції протестів, під час яких на вулиці міст виходять тисячі громадян. Деякі профспілки й громадські організації підтримали протести, висловивши стурбованість через порушення особистих свобод.

  • Австрія посилює обмеження через COVID

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    Австрія посилює обмеження через COVID

    У відповідь на зростання числа інфекцій і госпіталізацій Австрія посилює послаблені раніше COVID-обмеження. Згідно з нововведеннями, тести на антиген матимуть чинність тільки протягом 24 годин на всій території Австрії. Також відновили деякі обмеження на поїздки, особливо для мандрівників, котрі повертаються зі США.

  • Болгарія повернулася до локдауну через COVID

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    Болгарія повернулася до локдауну через COVID

    У Болгарії, де тільки 20 відсотків людей повністю вакциновані від коронавірусу, пандемія, схоже, далека від завершення. Країна зіштовхнулася з новим стрімким злетом числа інфекцій, викликаним поширенням дельта-варіанту. У відповідь на це влада знову запровадила комендантську годину, розпорядилася закрити нічні клуби, скоротили місткість кінотеатрів, ресторанів і заходів на відкритому повітрі.

    Автор: Монір Ґаеді, Валерій Сааков


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