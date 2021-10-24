Коронавірус в Україні: понад 20 тисяч випадків за добу

Протягом суботи, 23 жовтня, в Україні було зареєстровано 20791 новий випадок інфікування коронавірусом. Про це зранку у неділю, 24 жовтня, повідомили у міністерстві охорони здоров'я України. За минулу добу було госпіталізовано 5924 особи, 386 випадків COVID-19 стали летальними. Одужала протягом минулої доби 6081 особа. Загалом протягом доби було здійснено понад 110 тисяч тестувань на коронавірус SARS-Cov-2.

Ще напередодні в Україні було підтверджено 23229 нових випадків інфікування коронавірусом. Утім, за тиждень кількість нових випадків зараження суттєво зросла - у суботу тиждень тому в країні зафіксували понад 11 тисяч випадків зараження на SARS-Cov-2.

Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом за день було зафіксовано в Дніпропетровській (2211 випадків), Львівській (1509), Харківській (1508), Одеській (1403), Донецькій (1380) областях. У Києві було підтверджено 998 випадків інфікування SARS-CoV-2.

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Окрім того, у суботу майже 178 тисяч людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали майже 130 тисяч людей, повністю імунізовано в цей день - понад 48 тисяч. Від початку вакцинальної кампанії станом на ранок неділі в Україні принаймні однією дозою щеплено близько 8,9 мільйона людей, повністю імунізовано - близько семи мільйонів людей.