 COVID-19 в Україні: майже 19 тисяч нових випадків за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2021

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Новини

COVID-19 в Україні: майже 19 тисяч нових випадків за добу

В Україні за добу COVID-19 підтвердили у майже 19 тисяч людей. Кількість нових випадків близька до рівня піку епідемії, який спостерігали навесні цьогоріч.

За минулий тиждень кількість госпіталізацій в Україні зросла на третину

За минулий тиждень кількість госпіталізацій в Україні зросла на третину

В Україні протягом доби 13 жовтня зафіксовано 18 881 випадок інфікування COVID-19. Таку статистику наводить міністерство охорони здоров'я України у своєму Telegram-каналі "Коронавірус інфо". Востаннє позначку в 19 тисяч підтверджених випадків за добу Україна перетинала у квітні цьогоріч.

Найбільше нових випадків зареєстровано у Харківській (1665), Дніпропетровській (1232), Одеській (1191), Львівській (1132) і Житомирській (1107) областях.

Загалом за добу 13 жовтня госпіталізовано 4 633 особи, одужали 7 630 людей. Летальних випадків - 412. Напередодні в Україні зафіксували другий найвищий показник смертності від початку пандемії - померла 471 особа, яка мала коронавірусну хворобу COVID-19.

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Захворюваність в Україні зростає

За даними вчених Національної академії наук, в останні два тижні захворюваність на коронавірус в Україні стрімко зросла за всіма показниками: кількість нових хворих збільшилась удвічі, а смертність - у 2,3 рази. За минулий тиждень кількість госпіталізацій зросла на третину, повідомили в Центрі економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE). 

З 23 вересня на всій території країни діє "жовта" зона епідеміологічної небезпеки. З 15 жовтня Херсонська область стане першою, в якій запровадять обмеження "червоної" зони. У Львові з 18 жовтня теж посилять карантинні заходи: школярі підуть на двотижневі канікули, а громадські місця можна буде потрапити лише вакцинованим або ж тим, хто матиме негативний ПЛР-тест. Крім того, з 21 жовтня міжобласний транспорт в Україні возитиме лише вакцинованих чи тих, кто має негативний результат тесту на коронавірус.

  • Молодь у Нідерландах

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    Нідерланди: сертифікат вакцинації й негативний тест замість соціальної дистанції

    Дотримання соціальної дистанції вже не є обов'язковим у Нідерландах. 14 вересня влада країни оголосила скасування COVID-обмежень. Натомість потрібно мати сертифікат вакцинації або негативний результат тесту на коронавірус для входу в бари, ресторани та на фестивалі. Для тих, хто відмовляється від вакцинації, тести на коронавірус поки залишаться безплатними.

  • Покращення показників зараження на COVID у Європі

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    Дедалі більше країн повертаються до нормального життя

    Нідерланди - не єдина країна, що відмовилася від обмежень через COVID-19. Зі зростанням кількості вакцинованих по всій Європі покращуються показники рівня заражень, тож деякі країни повертають свої суспільства до чогось на кшталт колишнього повсякдення.

  • У Данії скасували всі обмеження через COVID

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    У Данії COVID-19 більше не є "соціально критичним"

    Завдяки високому рівню вакцинації, Данія стала однією з перших країн ЄС, що повернулася до суспільного життя без обмежень через COVID-19. З 10 вересня данці можуть відвідувати такі заклади як нічні клуби, навіть не пред'являючи доказів вакцинації. Данський уряд оголосив, що більше не вважає COVID-19 "соціально критичним" захворюванням. Понад 80 відсотків дорослих та підлітків двічі вакциновано.

  • Ситуація з пандемією у Швеції

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    Швеція послабить і без того необтяжливі обмеження

    Швеція й раніше не вдавалася до суворих обмежень під час пандемії, а тепер влада країни вирішила скасувати всі наявні обмеження вже за кілька тижнів. Майже 70 відсотків шведів у віці 16 років і старше вакциновано. В країні фіксують відносно низький рівень смертності попри зростання числа випадків зараження, насамперед через швидке поширення заразнішого дельта-варіанту коронавірусу.

  • Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID у Німеччині

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    Німеччина: "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID"

    Попри показник у близько 62 відсотки повністю вакцинованого населення Німеччина відстає від деяких своїх європейських сусідів. Тому уряд розпочав "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID". У громадських місцях створюються мобільні центри вакцинації, щоб полегшити громадянам доступ до вакцини.

  • Масові протести проти вакцинації у Франції

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    У Франції масові протести проти вакцинації

    Борючись з небажанням населення вакцинуватися, з початку серпня влада Франції зобов'язала пред'являти сертифікат вакцинації для входу в різноманітні громадські місця та заклади. Відтоді в країні не вщухають акції протестів, під час яких на вулиці міст виходять тисячі громадян. Деякі профспілки й громадські організації підтримали протести, висловивши стурбованість через порушення особистих свобод.

  • Австрія посилює обмеження через COVID

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    Австрія посилює обмеження через COVID

    У відповідь на зростання числа інфекцій і госпіталізацій Австрія посилює послаблені раніше COVID-обмеження. Згідно з нововведеннями, тести на антиген матимуть чинність тільки протягом 24 годин на всій території Австрії. Також відновили деякі обмеження на поїздки, особливо для мандрівників, котрі повертаються зі США.

  • Болгарія повернулася до локдауну через COVID

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    Болгарія повернулася до локдауну через COVID

    У Болгарії, де тільки 20 відсотків людей повністю вакциновані від коронавірусу, пандемія, схоже, далека від завершення. Країна зіштовхнулася з новим стрімким злетом числа інфекцій, викликаним поширенням дельта-варіанту. У відповідь на це влада знову запровадила комендантську годину, розпорядилася закрити нічні клуби, скоротили місткість кінотеатрів, ресторанів і заходів на відкритому повітрі.

    Автор: Монір Ґаеді, Валерій Сааков


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