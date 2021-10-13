COVID-19 в Україні: майже 19 тисяч нових випадків за добу

В Україні протягом доби 13 жовтня зафіксовано 18 881 випадок інфікування COVID-19. Таку статистику наводить міністерство охорони здоров'я України у своєму Telegram-каналі "Коронавірус інфо". Востаннє позначку в 19 тисяч підтверджених випадків за добу Україна перетинала у квітні цьогоріч.

Найбільше нових випадків зареєстровано у Харківській (1665), Дніпропетровській (1232), Одеській (1191), Львівській (1132) і Житомирській (1107) областях.

Загалом за добу 13 жовтня госпіталізовано 4 633 особи, одужали 7 630 людей. Летальних випадків - 412. Напередодні в Україні зафіксували другий найвищий показник смертності від початку пандемії - померла 471 особа, яка мала коронавірусну хворобу COVID-19.

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Захворюваність в Україні зростає

За даними вчених Національної академії наук, в останні два тижні захворюваність на коронавірус в Україні стрімко зросла за всіма показниками: кількість нових хворих збільшилась удвічі, а смертність - у 2,3 рази. За минулий тиждень кількість госпіталізацій зросла на третину, повідомили в Центрі економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE).

З 23 вересня на всій території країни діє "жовта" зона епідеміологічної небезпеки. З 15 жовтня Херсонська область стане першою, в якій запровадять обмеження "червоної" зони. У Львові з 18 жовтня теж посилять карантинні заходи: школярі підуть на двотижневі канікули, а громадські місця можна буде потрапити лише вакцинованим або ж тим, хто матиме негативний ПЛР-тест. Крім того, з 21 жовтня міжобласний транспорт в Україні возитиме лише вакцинованих чи тих, кто має негативний результат тесту на коронавірус.