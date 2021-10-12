Коронавірус: компанія Boeing зобов'язала співробітників вакцинуватися

Компанія Boeing повідомила працівникам у США про необхідність пройти повний курс вакцинації від коронавірусу до 8 грудня 2021 року, в іншому випадку їм загрожує звільнення, пише Reuters у середу, 13 жовтня.

Ті співробітники, хто не може щепитися з медичних причин чи релігійних переконань, матимуть "часто проходити тестування на COVID-19 та бути готовими пред'явити негативний результат".

Таке рішення стосуватиметься 140 000 співробітників компанії, близько 57 000 з них - у штаті Вашингтон.

Інші американські перевізники - American Airlines, Southwest Airlines, JetBlue Airways та Alaska Airlines і виробник аероконструкцій Spirit AeroSystems також висунули до своїх співробітників таку вимогу.

Читайте також: Чи можливо досягти колективного імунітету від коронавірусу?

Ці рішення американських авіакомпаній ухвалені на виконання розпорядження президента США Джо Байдена від вересня цього року про обов'язкову імунізацію від COVID-19 держслужбовців, співробітників бюджетних медичних установ і великих компаній. Як уточнив тоді Байден, ця вимога поширюється на 100 мільйонів американців - дві третини усієї кількості зайнятого населення у країні.

Тоді ж у США дозволили щеплення бустерною дозою для людей, старших за 65 років, із хронічними захворюваннями та працівників сфер, де існує висока ймовірність зараження коронавірусом.