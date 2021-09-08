Коронавірус: уряд США посилює вимоги щодо обов'язкової вакцинації

Уряд США хоче стримати пандемію коронавірусу, розширивши вимоги стосовно обов'язкової вакцинації. Нові норми щодо вакцинації від COVID-19 поширюватимуться на майже 100 мільйонів працівників приватного сектора та сфери охорони здоров'я, що становить приблизно дві третини занятого населення країни. Адміністрація президента Джо Байдена також посилює правила вакцинації для всіх співробітників федерального уряду та його постачальників. Відповідний план дій президент США представив у четвер, 9 вересня.

Компанії, у яких працює понад 100 співробітників, зобов'яжуть, щоб усі працівники були щеплені або проходили тестування на коронавірус принаймні раз на тиждень. Положення наразі розробляється під орудою міністерства праці і застосовуватиметься приблизно до 80 мільйонів працівників приватного сектора, повідомили в Білому домі.

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Крім того, усім працівникам лікарень та медичних закладів охорони здоров’я, які приймають виплати з державних медичних страховок, у майбутньому доведеться зробити щеплення від коронавірусу. Цей захід поширюється на приблизно 17 мільйонів працівників. Державні програми Medicare та Medicaid переважно охоплюють людей похилого віку, інвалідів та нужденних. Байден також хоче спонукати всі штати США зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для працівників шкіл та вчителів.

Мобільний пункт вакцинації в США

"Пандемія невакцинованих"

Представляючи "стратегію з шести пунктів" проти пандемії, президент США жорстко висловився про тих, хто не вакцинувався. "Певна меншість американців, підтримана певною меншістю обраних представників, заважає нам подолати цю кризу", - сказав Байден, цитує інформагенція AP. За його словами, такий стан справ неймовірно розчаровує, адже є інструменти для боротьби з COVID-19.

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Байден заявив про "пандемію невакцинованих". Близько 80 мільйонів людей, які могли бути щеплені, ще не зробили цього. "Це меншість - 25 відсотків, - сказав президент США. - Ці 25 відсотків можуть завдати великої шкоди, і вони це роблять. Невакциновані люди переповнюють наші лікарні, відділення швидкої допомоги та відділення інтенсивної терапії. Вони не залишають місця для людей з серцевими нападами, панкреатитом або раком", - зазначив Байден та застеріг, що "терпіння" щодо невакцинованих скоро закінчиться.

Вакцинація від коронавірусу в школі у Флориді

Лише деякі винятки

Білий дім раніше підтвердив, що вимоги щодо вакцинації незабаром будуть поширені на всіх працівників федерального уряду. Буде лише декілька винятків, пов'язаних з певними причинами медичного або релігійного характеру, заявила речниця Білого дому Джен Псакі. Можливість звільнення від обов’язкової вакцинації за допомогою регулярних тестів на коронавірус зникне. Норми щодо вакцинації також мають поширюватися на компанії, які працюють на уряд.

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За словами Псакі, держслужбовці мають до 75 днів на повну вакцинацію. Співробітникам, які до того часу не будуть щеплені, загрожують дисциплінарні заходи - аж до звільнення. Як один з найбільших роботодавців у країні, уряд хоче створити модель для всіх компаній, зазначила Псакі. Раніше Байден неодноразово агітував приватні компанії за обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для співробітників та закликав роботодавців діяти.

Кампанія з вакцинації в США, попри потужний старт, останніми місяцями просувається дуже повільно, незважаючи на багато стимулів. Наразі вакциновано 53,4 відсотка з приблизно 330-мільйонного населення країни. Вакцинація дозволена для підлітків від 12 років та дорослих.