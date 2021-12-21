SpFN: чи переможе пандемію COVID-19 "супервакцина" американських військових

"Супервакцина", "панкоронавірусна вакцина", "чудо-зброя" - всі ці піднесені епітети стосуються вакцини від коронавірусу SpNF, яку нині випробовують у США в Армійському науково-дослідному інституті імені Уолтера Ріда (WRAIR). Вона створена з використанням наночастинок феритину (скорочено SpFN) та призначена для захисту від інфекцій, спричинених великою кількістю варіантів коронавірусу. У такий спосіб у разі успішних випробувань у регулярних бустерах потреби більше не буде. Один засіб - проти всіх мутацій вірусу!

Як працює "супервакцина"?

SpFN - білкова вакцина. Її принцип дії аналогічний білковій вакцині Novavax, схваленій Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) наприкінці грудня минулого року. SpFN базується на феритині, ендогенній білковій молекулі, здатної накопичувати залізо. Вона згортається в 24-гранну кулю, дуже схожу на футбольний м'яч. На кожну нову грань наноситься характерний схожий на шип (спайковий) білок іншого варіанту коронавірусу, що робить вакцину дуже універсальною, а також легко модифікованою.

Вакцина Novavax

Раніше схвалені вакцини також націлені на цей спайковий білок, тому що саме через нього різні варіанти коронавірусу проникають у клітини людини. Після вакцинації SpFN починають вироблятися антитіла, які зв'язуються з цим білком у такий спосіб, що вірус більше не може стикуватися зі своїми рецепторами на наших клітинах і, відповідно, більше не може заражати людину.

Одночасно вакцинація активує Т-клітини, які у разі наявності інфекції розпізнають та вбивають інфіковані клітини, тим самим запобігаючи розповсюдженню вірусу. Вакцина SpFN також містить своєрідний підсилювач - він, якщо використовувати військову термінологію, негайно приводить імунну систему в стан бойової готовності. Цей підсилювач ALFQ, судячи з запевнень винахідників "супервакцини", вийшов особливо безпечним та ефективним.

Крім того - на відміну від мРНК-вакцин - SpFN не потрібно тримати в холодильнику при двозначних температурах нижче нуля, що значно спрощує зберігання та доставку. До речі, це стосується і білкової вакцини Novavax.

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Успішні досліди на мавпах

SpFN розробили в Армійському дослідному інституті імені Уолтера Ріда в Сілвер-Спрінг, штат Меріленд. Спочатку її протестували на бенгальських макаках. Вакцинація спричинила появу сильних нейтралізуючих антитіл проти первинного коронавірусу, а також проти чотирьох інших його варіантів - альфа, бета, гама та дельта. Вакцина навіть виявилася ефективною проти вірусу SARS-1, хоча він значно відрізняється від SARS-CoV-2, написали дослідники з WRAIR у статті, опублікованій у журналі Science Translational Medicine.

За повідомленнями ЗМІ, антитіла, що з'являються в результаті застосування SpFN, також мають бути здатні боротися з омікрон-варіантом. Як розповідають у WRAIR, після успішних випробувань на макаках вже провели дослідження першої фази та на людях. Їхня мета - отримання інформації про те, наскільки ефективно діє SpFN на людей і як вони переносять цю вакцину.

"Випробування повинні прокласти шлях для універсальної вакцини, яка захищає не тільки від поточного варіанта вірусу, а й від майбутніх, - пояснює один із творців SpFN Кайвон Моджаррад. - Ми хотіли б дочекатися отримання клінічних даних, перш ніж публікувати їх, але поки що все йде саме так, як ми сподівалися.

Наступний коронавірус - у полі зору

У довгостроковій перспективі, заявив медичний радник Білого дому, головний американський інфекціоніст Ентоні Фаучі під час виступу в Конгресі, розробка універсальної вакцини проти коронавірусу може зробити внесок у запобігання наступній пандемії. "Багато інвестується не тільки в покращення вакцин проти SARS-CoV-2, які є у нас, але й у розробку препаратів наступного покоління, особливо універсальних вакцин проти коронавірусу", - зазначив Фаучі на слуханнях у Конгресі.

Ентоні Фаучі

Те, що американські військові хочуть винайти універсальний засіб, так звану "срібну кулю" проти коронавірусів - зовсім не випадковість. Останні десятиліття показали, що у майбутньому слід очікувати появи нових агресивних коронавірусів. "Прискорене виникнення коронавірусів за останні 20 років і поширення різних варіантів SARS-CoV-2 - наприклад, омікрона - підкреслюють постійну потребу у створенні профілактичних вакцин наступного покоління, які забезпечують широкий захист", - зазначає Кайвон Моджаррад.

"Наша стратегія полягала у розробці такої технології вакцини, яка потенційно могла б надати безпечний, ефективний та надійний захист від кількох штамів та варіантів коронавірусу", - додав Моджаррад.

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Сумніви щодо американської "супервакцини"

Однак нам ще належить переконатися, чи справді препарат, розроблений американськими військовими вченими з WRAIR, є "диво-зброєю", яка стане переломною у боротьбі з пандемією COVID-19 і стримає поширення нових варіантів коронавірусу.

"Я не бачу в цьому разі "чудодійної вакцини", - ділиться в інтерв'ю онлайн-порталу Т-Online імунолог та науковий директор Німецького дослідницького центру ревматизму в Берліні Андреас Радбрух (Andreas Radbruch). - Ще невідомо, чи ця вакцина захищає від усіх можливих варіантів SARS-CoV-2, яких сьогодні навіть не існує. Я б поставився до цього скептично". За словами Радбруха, навіть у порівнянні з білковою вакциною від Novavax або мРНК-вакцинами, які також можна дуже швидко модифікувати проти нових варіантів вірусу, SpFN не є вирішальним фактором у боротьбі з пандемією.

Стримано відреагував і глава німецького товариства імунології Карстен Вацль (Carsten Watzl). "Так, білкові вакцини дешевше і їх простіше зберігати - це їхні переваги перед мРНК-вакцинами, особливо для бідних країн. Але імунітет, що виникає після введення білкової вакцини, теж не вічний, так що і в цьому разі щеплення доведеться повторювати", - зазначає він.

У такий спосіб, резюмує Андреас Радбрух, нам не треба сподіватися на якусь "чудо-зброю", тому що у нас вже є "супервакцини", які стримують поширення SARS-CoV-2, значно зменшують тяжкість перебігу хвороби, а також за допомогою нової технології мРНК порівняно швидко піддаються модифікаціям.