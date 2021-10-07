 У Львові посилюють карантинні заходи через COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2021

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Новини

У Львові посилюють карантинні заходи через COVID-19

З 18 жовтня школярі Львова підуть на двотижневі канікули, а ресторани працюватимуть за умови повної вакцинації персоналу або наявності негативного тесту на коронавірус.

Автівка швидкої медичної допомоги у Києві (фото з архіву)

Автівка швидкої медичної допомоги у Києві (фото з архіву)

У Львові з 18 жовтня набирають чинності нові карантинні правила, повідомив мер міста Андрій Садовий із посиланням на рішення міської комісії з надзвичайних ситуацій. "Складні часи потребують оперативних і непростих рішень", - зазначив очільник Львова у своєму Facebook у середу, 13 жовтня.

Обмеження для невакцинованих

Обмеження поширюватимуться на школи, магазини, ресторани, кінотеатри, спортзали, перукарні та інші громадські установи.

Так, із 18 жовтня у школах, позашкільних установах та закладах дозвілля запровадять канікули до 1 листопада.

Культурні заходи в місті також перебуватимуть під забороною, окрім тих, де організатори та учасники мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за три доби до заходу.

Дитина під час ПЛР-тестування на коронавірус (фото з архіву)

Дитина під час ПЛР-тестування на коронавірус (фото з архіву)

Відвідувати театри, кінотеатри, музеї та галереї, філармонію чи органний зал дозволятиметься лише вакцинованим людям або ж тим, хто матиме негативний ПЛР-тест. Бібліотеки працюватимуть лише на видачу книг. Промислові, продовольчі ринки і магазини, торгові центри, перукарні та салони краси у Львові працюватимуть з дотриманням маскового режиму, за умови вакцинації персоналу або ж за наявності у нього негативних тестів. Це ж стосується готелів та хостелів.

Роботу львівських закладів харчування обмежать до 23.00 годин. Працюватимуть там лише ті, хто має сертифікат про вакцинацію або ж негативний ПЛР-тест. За інформацією Садового, якщо за два тижні ситуація із захворюванням не стабілізується, з 1 листопада заклади зможуть відвідувати лише вакциновані або люди з наявним негативним ПЛР-тестом.  

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Нова хвиля коронавірусу

Як повідомлялось, днем раніше Херсонську область віднесли до "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Через погіршення епідемічної ситуації з 21 жовтня міжобласний транспорт в Україні перевозитиме лише вакцинованих чи тих, хто має негативний результат тесту на коронавірус.

За даними вчених Національної академії наук, в останні два тижні захворюваність на коронавірус в Україні стрімко зросла за всіма показниками: кількість нових хворих збільшилась удвічі, а смертність - у 2,3 рази. За добу 12 жовтня в Україні зафіксували 16309 нових випадків коронавірусної, 471 людина померла внаслідок інфікування.

Дивитись відео 06:45

Фейкові довідки про "ковід": як в Україні підробляють тести на коронавірус (09.04.2021)

  • Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Близько 250 школярок та школярів в одній зі шкіл у Бангкоку повинні сидіти у пластикових боксах. Утім, вони не замінюють захисні маски для обличчя. До того ж перед кожною класною кімнатою стоять умивальники з милом, а на вході до будівлі школи встановлені пристрої для вимірювання температури тіла. Суворі заходи видаються дієвими: з середини липня у школі не було жодного випадку захворювання.

  • Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Ці школярки зі столиці Нової Зеландії Веллінгтона радіють, оскільки їм дозволено йти до школи. Іншою є ситуація в місті Окленді. Після того, як вже понад три місяці Нова Зеландія вважалася вільною від коронавірусу країною, в найбільшому її місті було підтверджено чотири нових інфікування. Школи та усі магазини, робота яких не є критичною, були закриті. Жителів міста закликали залишатися вдома.

  • Швеція: особливий шлях також і в школах

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Швеція: особливий шлях також і в школах

    Наразі у Швеції тривають шкільні літні канікули. Але ця фотографія зі святкування випускного в одній зі шкіл Стокгольма на початку літа символізує особливий шлях, який обрала скандинавська країна у боротьбі з коронавірусом. На відміну від багатьох інших країн світу, у Швеції немає ані обов'язку носити маски, ані закритих магазинів чи шкіл.

  • Навчання в Німеччині під час пандемії

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Німеччина: у масках і з дотриманням дистанції

    Школярки та школярі у найбільш густонаселеній федеральній землі Німеччини, Північному Рейні-Вестфалії, зобов'язані носити маски в приміщеннях шкіл. Шкільний рік у цій землі розпочався 12 серпня. На відміну від решти федеральних земель, до 31 серпня тут учням було заборонено знімати маски навіть на уроках. Однак 1 вересня цю норму скасували.

  • Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    У місті Хеврон на Західному березі річки Йордан, що на 30 кілометрів південніше Єрусалима, знову запрацювали школи. Школярі також мають носити маски, а подекуди - навіть рукавички. До цього з березня школи на Західному березі річки Йордан були зачинені на карантин. Хеврон вважався епіцентром поширення коронавірусу.

  • Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    У цьому класі в одній з шкіл туніської столиці Тунісу маски використовували ще у травні. Це правило стане обов'язковим в усьому Тунісі з відкриттям шкіл восени. З березня школи в країні були зачинені протягом кількох тижнів. Уряд перевів навчання на дистанційний режим, а навчальні матеріали демонструвалися по телебаченню або пропонувалися в інтернеті. На початку літа навчання у школах відновилося.

  • Індія: уроки через гучномовець

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Індія: уроки через гучномовець

    Особливий спосіб навчання пропонує ця школа у селі Дандвал у західному індійському штаті Махараштра: школярам й школяркам, які не мають доступу до інтернету, школа пропонує щось на зразок додаткових уроків для того, щоб надолужити пропущений навчальний матеріал. Й робиться це через гучномовець. Штат Махараштра був особливо уражений коронавірусом.

  • ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Спокійно: цьому хлопцеві у столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі не приставили пістолета до лоба. Скоріше, влада у цьому елітному районі міста серйозно ставиться до заходів проти коронавірусу. Кожному учневі чи учениці цієї школи на вході до будівлі вимірюють температуру тіла. Також у школах діє обов'язок носити маски.

  • США: учням теж вимірюють температуру тіла

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    США: учням теж вимірюють температуру

    У США у школах учням також вимірюють температуру тіла. Ці заходи для боротьби з коронавірусом вважаються вкрай необхідними для США, оскільки коронавірусна криза боляче вдарила по країні. 19 серпня у США була зафіксована рекордна з кінця травня кількість смертей людей, в яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

  • Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маура Сілва є вчителькою у школі в Ріо-де-Жайнейро. Неподалік від школи, де вона працює, розташовані одні з найбільших нетрів багатомільйонного міста. Для того, щоб хоча б трошки підняти настрій своїм підопічним, вона винайшла своєрідний "набір для обійм". На цій фотографії вона відвідує одного з учнів й допомагає йому вдягнути поліетиленові рукавички - після цього вона зможе потиснути йому руку.

    Автор: Даніель Гайнріх


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