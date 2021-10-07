У Львові посилюють карантинні заходи через COVID-19

У Львові з 18 жовтня набирають чинності нові карантинні правила, повідомив мер міста Андрій Садовий із посиланням на рішення міської комісії з надзвичайних ситуацій. "Складні часи потребують оперативних і непростих рішень", - зазначив очільник Львова у своєму Facebook у середу, 13 жовтня.

Обмеження для невакцинованих

Обмеження поширюватимуться на школи, магазини, ресторани, кінотеатри, спортзали, перукарні та інші громадські установи.

Так, із 18 жовтня у школах, позашкільних установах та закладах дозвілля запровадять канікули до 1 листопада.

Культурні заходи в місті також перебуватимуть під забороною, окрім тих, де організатори та учасники мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за три доби до заходу.

Дитина під час ПЛР-тестування на коронавірус (фото з архіву)

Відвідувати театри, кінотеатри, музеї та галереї, філармонію чи органний зал дозволятиметься лише вакцинованим людям або ж тим, хто матиме негативний ПЛР-тест. Бібліотеки працюватимуть лише на видачу книг. Промислові, продовольчі ринки і магазини, торгові центри, перукарні та салони краси у Львові працюватимуть з дотриманням маскового режиму, за умови вакцинації персоналу або ж за наявності у нього негативних тестів. Це ж стосується готелів та хостелів.

Роботу львівських закладів харчування обмежать до 23.00 годин. Працюватимуть там лише ті, хто має сертифікат про вакцинацію або ж негативний ПЛР-тест. За інформацією Садового, якщо за два тижні ситуація із захворюванням не стабілізується, з 1 листопада заклади зможуть відвідувати лише вакциновані або люди з наявним негативним ПЛР-тестом.

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Нова хвиля коронавірусу

Як повідомлялось, днем раніше Херсонську область віднесли до "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Через погіршення епідемічної ситуації з 21 жовтня міжобласний транспорт в Україні перевозитиме лише вакцинованих чи тих, хто має негативний результат тесту на коронавірус.

За даними вчених Національної академії наук, в останні два тижні захворюваність на коронавірус в Україні стрімко зросла за всіма показниками: кількість нових хворих збільшилась удвічі, а смертність - у 2,3 рази. За добу 12 жовтня в Україні зафіксували 16309 нових випадків коронавірусної, 471 людина померла внаслідок інфікування.

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