В Україні від COVID-19 вакцинувалися майже 85 відсотків вихователів дитсадків

Принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 85 відсотків працівників дитсадків, тоді як двома дозами щепилися близько 62 відсотків вихователів. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у суботу, 30 жовтня, ідеться на сайті Кабінету міністрів України .

За даними міністра, найбільше педагогів із закладів дошкільної освіти вакцинувалися в Тернопільській (97,7 відсотка), Харківській (95,2 відсотка) і Донецькій (92,9 відсотка) областях. Водночас вісім регіонів ще не досягли порогу у 80 відсотків вакцинованих.

Також, за словами Шкарлета, хоча б однією дозою щепилися майже 92 відсотка працівників спеціалізованих закладів освіти, тобто шкіл-інтернатів, професійних коледжів, мистецьких, спортивних, військових та наукових ліцеїв.

"Це надзвичайно важливі й дуже красномовні цифри, які вказують на високий рівень відповідальності освітян перед своїми вихованцями. Мені дуже хочеться вірити у те, що ті 10-15 відсотків вихователів, які ще вагаються, врешті-решт не підведуть своїх колег, свої колективи і, звичайно, дітей", - зазначив Шкарлет.

Вакцинація освітян

Освітяни належать до переліку професій, для яких щеплення від COVID-19 є обов'язковим. Відповідно до постанови Кабміну, з 8 листопада педагогів, які не вакцинувалися від коронавірусу хоча б однією дозою, відсторонять від роботи без збереження зарплати. Норма не розповсюджується на громадян, які можуть надати медичний висновок про наявність протипоказань до щеплення.

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За даними міносвіти України, станом на 29 жовтня одну дозу щеплення від COVID-19 отримали майже 90 відсотків працівників шкіл, а двома дозами вакциновано майже 65 відсотків учителів.

Кампанія вакцинації від коронавірусу почалася в Україні в лютому цього року. Відтоді принаймні однією дозою щепився кожен третій дорослий українець. До кінця 2021 року уряд розраховує вакцинувати 70 відсотків дорослого населення, а це, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, 20 мільйонів осіб. Станом на 29 жовтня в Україні повний цикл вакцинації пройшли понад сім мільйонів людей.

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