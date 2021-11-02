Рада має намір криміналізувати підробку документів про щеплення

Верховна Рада України має намір посилити кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення профілактичних щеплень, зокрема від коронавірусної хвороби COVID-19. Відповідний законопроєкт №6084 було ухвалено у першому читанні на позачерговому пленарному засіданні у вівторок, 2 листопада. "За" проголосувало 282 народних депутати.

У чинній редакції Кримінального кодексу України немає норм про відповідальність за підробку документів, що стосуються проведення вакцинації. З урахуванням цього законопроєктом пропонується доповнити КК статтею 321-3, яка передбачає встановити відповідальність за використання особою завідомо підроблених документів, що підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі строком до двох років, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Читайте також:Фейкові COVID-сертифікати в Україні: яка відповідальність загрожує шахраям?

Водночас законопроєкт встановлює відповідальність за внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації про щеплення у вигляді штрафу від 34 до 68 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади або провадити певну діяльність строком від одного до трьох років.

Крім того, за виготовлення з метою збуту й збут підроблених документів, що підтверджують проведення профілактичних щеплень, передбачено покарання у вигляді штрафу від 85 до 170 тисяч гривень або позбавлення волі строком до трьох років.