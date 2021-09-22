 COVID-19: ВООЗ фіксує зменшення числа нових випадків і смертей у світі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2021

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Новини

COVID-19: ВООЗ фіксує зменшення числа нових випадків і смертей у світі

ВООЗ повідомила про зменшення числа заражень коронавірусом на дев'ять відсотків, смертей з COVID-19 - на сім відсотків.

Маски у роздягальні однієї з молодших шкіл у Німеччині

Маски у роздягальні однієї з молодших шкіл у Німеччині

Число нових випадків інфікування COVID-19, дані про які надходять до Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у всьому світі знизилося. Минулого тижня ВООЗ зафіксувала 3,67 мільйона ​​випадків інфікування коронавірусом, що на дев'ять відсотків менше, ніж за попередні сім днів. Такі дані були оприлюднені ввечері вівторка, 21 вересня, у Женеві.

До цього світові показники неухильно росли з початку червня, досягнувши плато в серпні. Зниження зафіксовано майже на всіх континентах планети. Тільки в Африці було відзначено незначне збільшення числа нових випадків.

Повідомляється про істотне зниження захворюваності в Східному Середземномор'ї і Південно-Східній Азії.

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Смертей з COVID-19 також поменшало

Кількість смертей осіб, що були інфіковані коронавірусом, скоротилася на планеті на сім відсотків у порівнянні з попереднім тижнем і склала майже 60 тисяч. Статистичний звіт ВООЗ не містить жодних пояснень цієї тенденції.

Найбільшу кількість нових смертей з COVID-19 за минулий тиждень було зареєстровано в США (12896), Росії (5469), Бразилії (3727) і Мексиці (3689).

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