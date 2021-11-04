COVID-19: у Німеччині зафіксували найбільше випадків за добу

У Німеччині за останні 24 години число заражених коронавірусом склало 33 949 осіб. Такі дані опублікував у ніч на четвер, 4 листопада, Інститут імені Роберта Коха (RKI) у Берліні. Це максимальний показник від початку пандемії. Рівно тиждень тому він становив 28 037 випадків. Колишній максимум добового інфікування в країні - 33 777 осіб - реєстрували 18 грудня 2020 року.

Загальна кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у ФРН зросла до 4 672 368. При цьому показник інфікованих за останні сім днів у середньому зріс до 154,5 на 100 тисяч жителів, днем ​​раніше він становив 146,6, тиждень тому - 130,2.

За добу - 165 померлих від коронавірусу

Минулої доби від COVID-19 або на тлі ускладнень від коронавірусної інфекції у ФРН померли 165 осіб. Тиждень тому число смертей становило 126, а всього з початку пандемії в Німеччині 96 192 померлих.

Читайте також: COVID-19: Нідерланди повертають маски та інші обмеження

Показник кількості пацієнтів з коронавірусною інфекцією у клініках за останні сім днів становив 3,62 на 100 тисяч жителів, днем ​​раніше - 3,29. Найвищого рівня - 15,5 пацієнта на 100 тисяч жителів - цей показник досягав наприкінці 2020 року.

Нині 66,8% всіх жителів Німеччини повністю щеплені від COVID-19. Серед дорослих повністю вакциновані 77,4 відсотка, серед підлітків 12-17 років - 41,9 відсотка. Вакцинація дітей віком до 12 років у Німеччині поки не дозволена.

Дивитись відео 05:19 Навіщо вакцинуватися від коронавірусу: 5 головних переваг (29.10.2021)