 В Австрії почався судовий процес щодо поширення коронавірусу в Ішглі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2021

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Новини

В Австрії почався судовий процес щодо поширення коронавірусу в Ішглі

Суд розглядає справу про претензії до органів влади Австрії родичів померлого від COVID-19 чоловіка, який заразився ним на австрійському курорті. Ішгль став відомим на початку пандемії як розсадник коронавірусу в Європі.

У Ішглі після катання на лижах традиційними були масові вечірки в барах

У Ішглі після катання на лижах традиційними були масові вечірки в барах

У земельному суді Відня у п'ятницю, 17 вересня, розпочався процес проти органів влади Австрії щодо поширення коронавірусу в Ішглі у лютому 2020 року.

Претензії владним органам пред'являють вдова та син померлого від COVID-19 72-річного чоловіка, який заразився ним під час евакуації з австрійського курорту. Позивачі вимагають відшкодувань у 100 тисяч євро. Уряд Австрії відкидає звинувачення.

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Представник позивачів натомість наголошує, що під час спалаху інфікувань коронавірусом навесні 2020 року почався "мультиорганний провал влади". Як заявив голова Австрійської асоціації захисту прав споживачів Петер Кольба (Peter Kolba) у коментарі Rundfunk Berlin-Brandenburg, це почалося на рівні громади і перейшло на рівень округу, а відтак на рівень федеральної землі і дійшло до федеральної влади. "Попередження надійшли занадто пізно. Так, бари після катання на лижах закривалися занадто пізно. І вся зона катання була закрита на тиждень пізніше", - наголосив Кольба.

Нагадаємо, австрійський гірський курорт Ішгль увійшов в історію пандемії COVID-19 як один з найбільших розсадників коронавірусу в Європі. У лютому 2020 року тут заразилися і повезли коронавірус до себе додому в інші міста самі австрійці, а також численні туристи з Німеччини, Нідерландів, Данії, Норвегії та Ісландії.

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