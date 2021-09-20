США скасовують заборону на в'їзд для вакцинованих європейців

США з листопада скасують заборону на в'їзд для жителів низки держав, у тому числі Євросоюзу. Щоб отримати право на в'їзд, такі особи мають бути повністю вакциновані від коронавірусу, заявив у понеділок, 20 вересня, координатор Білого дому з питань реагування на пандемію коронавірусу Джеффрі Зінтс.

Дорослі подорожувальники перед посадкою у літак повинні підтвердити, що вони повністю вакциновані від коронавірусу. Окрім того, як і раніше, вони мають надати негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за три доби. Також авіакомпанії повинні будуть упродовж 30 днів зберігати контактні дані пасажирів, аби була змога повідомити їх про виявлені випадки інфікування, зазначає інформагенція dpa.

Щодо обмежувальних заходів США, які діють уже півтора року, останнім часом точилося дедалі більше суперечок. Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запровадив заборону на в'їзд для іноземців через пандемію коронавірусу в березні 2020 року. Цими правилами заборонявся в'їзд нерезидентам США, які в інтервалі 14 днів перед поїздкою до Сполучених Штатів перебували, зокрема, на території Шенгенської зони чи Великобританії.

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Наступник Трампа Джо Байден, який обійняв президентську посаду в січні цього року, залишив чинними обмеження, зокрема з огляду на поширення заразнішого дельта-варіанту коронавірусу. Це спричиняло дедалі більшу критику як у ЄС, так і в США, особливо з огляду на те, що Євросоюз у червні скасував обмеження для американців. На заборону в'їзду в США скаржилися не лише бізнес-асоціації, а й численні пари та друзі, які через обмеження не могли бачитися одне з одним.

На даний час заборона на в'їзд до США поширюються на країни Шенгенської зони, Великобританію, Ірландію, Китай, Індію, Бразилію, ПАР та Іран.

Рішення Вашингтона вже привітали у Брюсселі та Лондоні.