 COVID-19: Франція запроваджує додаткові обмеження для пенсіонерів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2021

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COVID-19: Франція запроваджує додаткові обмеження для пенсіонерів

Із середини грудня французів у віці понад 65 років вважатимуть повністю вакцинованими від коронавірусу лише у разі щеплення бустерною дозою. Без цього їм не дозволять відвідувати громадські заклади та їздити потягами.

Чоловік отримує щеплення у Франції

У Франції закликали пенсіонерів зробити бустерне щеплення від COVID

У Франції з середини грудня осіб у віці понад 65 років вважатимуть вакцинованими від коронавірусу лише у разі щеплення бустерною дозою. У телевізійному зверненні до нації ввечері вівторка, 9 листопада, французький президент Еммануель Макрон наголосив, що після шести місяців з моменту повної вакцинації знижується імунітет і зростає ризик тяжкого перебігу COVID-19.

Вакцинація бустерною дозою для осіб у віці понад 65 років триває з вересня. З грудня вона стане доступною для усіх охочих від 50 років. "Понад 80 відсотків пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії є старшими за 50, тому з початку грудня ми розпочинаємо кампанію вакцинації бустерною дозою", - наголосив Макрон.

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Крім того, французький президент оголосив про посилення контролю так званого "паспорта здоров'я" у кафе, ресторанах, закладах культури та у міжміських потягах. Французи мають засвідчити, що повністю вакциновані, одужали від COVID-19 або мають актуальний негативний тест на коронавірус. "В Європі розпочалася п'ята хвиля коронавірусу", - наголосив Макрон.

Президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон

Також французький президент звернувся до тих людей, котрі до цього часу відмовляються від вакцинації від коронавірусу. "Я звертаюсь до почуття відповідальності шести мільйонів з вас, хто ще не вакцинувався. Бути вільним у Франції означає також бути відповідальним та солідарним", - додав Макрон.

У Франції зростає захворюваність на COVID-19

Із середини вересня у Франції запровадили обов'язкову вакцинацію співробітників медичної сфери та соціальних працівників. Нині у країні повністю вакциновані 89 відсотків осіб, старших 12 років.

Водночас у Франції знову збільшується кількість заражень коронавірусом. Протягом минулого тижня зафіксований показник заражень у 73 випадки на 100 тисяч населення.

За останніми даними порталу Worldometers, 9 листопада у Франції зареєстровано майже 12,5 тисячі нових випадків захворювання на COVID-19, за добу від ускладнень померли 58 людей. З початку епідемії у цій країні з населенням понад 65 мільйонів - більш ніж 7,2 мільйона заражень коронавірусом та понад 118 тисяч летальних випадків.

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