COVID-19: Франція запроваджує додаткові обмеження для пенсіонерів

У Франції з середини грудня осіб у віці понад 65 років вважатимуть вакцинованими від коронавірусу лише у разі щеплення бустерною дозою. У телевізійному зверненні до нації ввечері вівторка, 9 листопада, французький президент Еммануель Макрон наголосив, що після шести місяців з моменту повної вакцинації знижується імунітет і зростає ризик тяжкого перебігу COVID-19.

Вакцинація бустерною дозою для осіб у віці понад 65 років триває з вересня. З грудня вона стане доступною для усіх охочих від 50 років. "Понад 80 відсотків пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії є старшими за 50, тому з початку грудня ми розпочинаємо кампанію вакцинації бустерною дозою", - наголосив Макрон.

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Крім того, французький президент оголосив про посилення контролю так званого "паспорта здоров'я" у кафе, ресторанах, закладах культури та у міжміських потягах. Французи мають засвідчити, що повністю вакциновані, одужали від COVID-19 або мають актуальний негативний тест на коронавірус. "В Європі розпочалася п'ята хвиля коронавірусу", - наголосив Макрон.

Президент Франції Еммануель Макрон

Також французький президент звернувся до тих людей, котрі до цього часу відмовляються від вакцинації від коронавірусу. "Я звертаюсь до почуття відповідальності шести мільйонів з вас, хто ще не вакцинувався. Бути вільним у Франції означає також бути відповідальним та солідарним", - додав Макрон.

У Франції зростає захворюваність на COVID-19

Із середини вересня у Франції запровадили обов'язкову вакцинацію співробітників медичної сфери та соціальних працівників. Нині у країні повністю вакциновані 89 відсотків осіб, старших 12 років.

Водночас у Франції знову збільшується кількість заражень коронавірусом. Протягом минулого тижня зафіксований показник заражень у 73 випадки на 100 тисяч населення.

За останніми даними порталу Worldometers, 9 листопада у Франції зареєстровано майже 12,5 тисячі нових випадків захворювання на COVID-19, за добу від ускладнень померли 58 людей. З початку епідемії у цій країні з населенням понад 65 мільйонів - більш ніж 7,2 мільйона заражень коронавірусом та понад 118 тисяч летальних випадків.