Вакцинація від коронавірусу: "Бустерна доза врятувала Ізраїль"

Охочі вакцинуватись від COVID-19 терпляче чекають на свою чергу в одному з центрів вакцинації в Західному Єрусалимі. "Я тут, щоб отримати третю дозу. Вона справді важлива для того, щоб Ізраїль і далі відкривався, - каже Леа Повел, студентка зі США. - Тут хоч деінде ще діє обов'язок носити маски, але все одно відчувається, що звичне життя повертається".

Ще кілька тижнів тому ситуація виглядала не так оптимістично. Влітку країною почав стрімко ширитись дельта-варіант коронавірусу. У вересні кількість нових заражень за добу сягала подекуди 10 тисяч, також зростала кількість осіб з тяжким перебігом COVID-19. І якщо спершу тяжко захворювали двічі щеплені від коронавірусу літні люди, то згодом до відділень інтенсивної терапії потрапляли переважно невакциновані молоді люди.

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Двох доз недостатньо

"Найважливіша зброя, яку має Ізраїль та інші країни, - вакцина, - каже Залман Царка, якого в Ізраїлі ще називають "СOVID-гуру". Він є керівником Національної робочої групи з питань коронавірусу. - Від початку так званої дельта-хвилі нам стало зрозуміло, що навіть дві дози вакцини не дадуть належного захисту. І рішення треба було ухвалювати швидко".

Адже наукові дослідження показували: імунітет знижується за шість місяців після другого уколу вакциною BioNTech/Pfizer. І через це літні люди знову наражались на ризик захворіти. А їх вакцинували переважно у грудні 2020 року.

Тоді в країні було достатньо вакцини, кампанія вакцинації проходила злагоджено за підтримки страхових компаній, а власникам "зелених паспортів" надавали більше свобод. Тоді Ізраїль швидко нарощував показники вакцинації.

Навесні - коли європейські країни щойно почали більш масштабно розгортати кампанії вакцинації - в Ізраїлі цифри заражень уже упали настільки, що уряд зміг зняти велику кількість коронавірусних обмежень. Навіть обов'язок перебування в масках у приміщеннях скасували. Здавалось, нормальне буденне життя повертається.

Однак у середині червня Ізраїлем почав ширитись дельта-варіант коронавірусу - незважаючи на високі показники повної вакцинації. У серпні ізраїльський уряд вирішив запровадити бустерне щеплення вакциною BioNTech/Pfizer - кожен від 12 років міг отримати третю дозу. Чим багато хто вже і скористався.

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"Ми повинні жити з COVID"

"Без сумнівів - третя доза врятувала Ізраїль", - каже Габріель Барбаш, професор епідеміології Інституту імені Вецймана. Він - один з найзапитуваніших експертів з питань здоров'я у країні. "Вважаю, що життя повертатиметься до звичного, але це буде вже інше життя. Ми будемо носити маски, і перш за все вони будуть потрібні у закритих приміщеннях. Бустерна доза - "потужний засіб" захисту людей, однак Барбаш застерігає: "Навіть цей захист слабшатиме, тож ми маємо бути до цього готові та не втрачати пильність".

Стратегія ізраїльського уряду "жити з COVID-19" сама по собі є дискусійною, але саме зараз план працює. Школи відкриті, і економіка набирає обертів. Абсолютна кількість нових заражень коронавірусом на добу цими днями впала до 500. Також суттєво знизилось число тяжкохворих на COVID-19. Дещо більше чотирьох мільйонів людей з понад дев'яти мільйонів населення Ізраїлю уже щепились третьою дозою. За оцінками ізраїльського міністерства охорони здоров'я в країні, зараз нараховується близько 700 тисяч взагалі невакцинованих людей.

Паралельно до запровадження третього щеплення уряд також зобов'язав людей носити маски у закритих приміщеннях та посилив вимоги щодо отримання "зеленого паспорта". З жовтня його видають тільки тим, хто отримав бустерну дозу вакцини від коронавірусу. А усім іншим його скасували. І ті, у кого нині відсутній "зелений паспорт", мусять брати короткотермінові довідки на основі експрестестів або ПЛР-тестів на коронавірус.

Нові виклики

Тепер же в Ізраїлі дозволили вакцинувати від коронавірусу і дітей 5-11 років. Ізраїльські ЗМІ гадають, скільки батьків відгукнуться на цей дозвіл. Ще, звісно, активно обговорюють можливість відвідувати Ізраїль туристам. З 1 листопада вакциновані іноземці знову отримали можливість відвідувати Ізраїль. "Ми ще не можемо святкувати закінчення пандемії, - каже Залман Цалка. - Непокоїть п'ята хвиля пандемії та те, що варіанти коронавірусу знову знайдуть дорогу до Ізраїлю".

"Зважаючи на темпи вакцинації, ми в Ізраїлі стали лабораторією для всього світу. Тут ми дізнаємося про все набагато раніше за інші регіони, також за США і Європу", - каже Барбаш. Зараз дослідження проводяться "наживо", щоб зрозуміти, на який час надає захисту третя доза вакцини. І це допоможе іншим, заможним країнам забезпечитись належною кількістю вакцини та навігувати наступними місяцями через пандемію.

На палестинських територіях кількість вакцинованих зростає хоч і не так швидко, але впевнено. На початку ізраїльської кампанії вакцинації палестинці не мали вакцини. Однак вже кілька місяців у Палестинській автономії є наявними шість видів вакцини від коронавірусу, доставлені, зокрема, через програму COVAX Всесвітньої організації охорони здоров'я. На початку листопада, за даними ВООЗ, у Секторі Гази та Західому березі річки Йордан вакцинувались 52 відсотки палестинців старших 16 років. Третю дозу вакцини там пропонують наразі тільки певним групам ризику.