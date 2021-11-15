Ізраїль дозволив вакцинувати дітей від п'яти років

Ізраїль дозволив вакцину проти коронавірусу виробництва BioNTech/Pfizer для імунізації дітей віком від п'яти років. Відповідне рішення ухвалило міністерство охорони здоров'я країни 14 листопада. Раніше дозвіл на вакцинацію від COVID-19 поширювався в Ізраїлі на дітей віком від 12 років та дорослих.

Члени експертної групи, яка консультує МОЗ Ізраїлю, майже одноголосно дійшли висновку, що "переваги вакцини набагато переважують її ризики". Комісія також переважною більшістю голосів рекомендувала вакцинувати навіть тих дітей, які вже перенесли коронавірусну інфекцію. Ампули з вакциною BioNTech/Pfizer у "дитячому дозуванні" мають прибути в Ізраїль до 18 листопада, що дозволить негайно розпочати кампанію вакцинації дітей молодшого віку.

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Епідемія коронавірусу в Ізраїлі

З початку пандемії в Ізраїлі було виявлено 1,3 мільйона випадків зараження коронавірусною інфекцією. Яараі, як зазначають в ізраїльському МОЗ, четверта хвиля епідемії йде на спад у країні.

Станом на 14 листопада першу дозу вакцини проти коронавірусу в Ізраїлі отримали 6,3 мільйона осіб (67 відсотків усього населення країни та 92 відсотки дорослого населення), другу дозу – 5,8 мільйона людей (62 відсотки населення або 84 відсотки дорослого населення). 4 мільйона людей щеплені третьою бустерною дозою (43 відсотки населення, 59 відсотків дорослого населення). За останні місяці темпи вакцинації в країні знизилися.

Нагадаємо, що Ізраїль першим у світі розпочав вакцинацію від COVID-19 третьою дозою в липні 2021 року. Спочатку бустерною дозою щепили старших за 60 років людей, а з серпня уряд розширив програму ревакцинації на всіх старших за 12 років людей. За попередніми даними, третя доза уповільнює поширення дельта-варіанта коронавірусу та запобігає важкому перебігу хвороби.