Ізраїль заявив про зниження ефективності вакцин через дельта-варіант

Ефективність вакцини Biontech/Pfizer у запобіганні інфікуванню коронавірусом в Ізраїлі в останні кілька тижнів суттєво знизилася. Паралельно в країні поширюється більш агресивний дельта-варіант коронавірусу, повідомило ввечері у понеділок, 5 липня, міністерство охорони здоров'я Ізраїлю.

За даними відомства, протягом останнього місяця - починаючи з 6 червня - ефективність вакцини для запобігання зараженню в Ізраїлі знизилася до 64 відсотків, повідомляє агенція dpa. Утім, як стверджують у МОЗ Ізраїлю, вакцина, як і раніше, на досить високому рівні захищає від COVID-19 з важкими симптомами - тут захист становить 93 відсотки.

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У лютому у МОЗ Ізраїлю заявляли, що вакцина Biontech/Pfizer є на 95,8 відсотка дієвою у запобіганні зараженню коронавірусом та на 99 відсотків - у запобіганні COVID-19 з важкими симптомами та летальних випадків.

Стрибок захворюваності в Ізраїлі

Попри високу частку вакцинованих осіб серед населення, за останні кілька тижнів в Ізраїлі значно збільшилася кількість випадків інфікування коронавірусом. У неділю, 4 липня, за даними МОЗ країни, було підтверджено зараження 334 осіб. Востаннє інфікування понад 300 осіб в один день в Ізраїлі було зафіксовано на початку квітня. Більшість нових випадків припадає в Ізраїлі на так званий дельта-варіант коронавірусу, який першочергово був виявлений в Індії та згодом поширився у світі. Серед осіб, які нині інфікуються в Ізраїлі, є багато молоді. На даний момент в Ізраїлі налічується 35 пацієнтів з важким перебігом COVID-19, при цьому за останні два тижні в країні не реєструвалися летальні випадки від коронавірусу.

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В Ізраїлі, населення якого становить близько 9,3 мільйона осіб, 5,7 мільйона отримали одне щеплення від коронавірусу, 5,2 мільйона є повністю вакцинованими - це відповідає близько 56 відсоткам від усього населення країни.