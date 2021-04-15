Україна хоче провести випробування ізраїльської вакцини від COVID-19

Під час візиту української делегації на чолі з віцепрем'єр-міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим до Ізраїлю українська сторона запропонувала провести третій етап випробувань ізраїльської вакцини від коронавірусу в Україні. Відповідну заяву в четвер, 15 квітня, зробив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Він наголосив, що Ізраїль планує завершити другий етап випробувань своєї вакцини від COVID-19 у середині літа. "Українська сторона запропонувала третій етап випробувань провести в Україні з подальшою можливістю виробництва вакцини, зокрема й на наших потужностях. Ізраїль наразі вивчає зазначену пропозицію та, я сподіваюсь, що вона буде сприйнята схвально", - наголосив Корнійчук.

Як повідомлялося, 13 квітня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов оголосив про початок імунізації українців вакциною від COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Досі в країні використовувалася лише вакцина від коронавірусу Covishield. Степанов також додав, що упродовж тижня очікуються постачання до України 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer у рамках ініціативи COVAX.

Дивитись відео 03:02 Поділитись Що мотивує українців літнього віку робити щеплення від коронавірусу (22.03.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3qyUC Що мотивує українців літнього віку робити щеплення від коронавірусу (22.03.2021)