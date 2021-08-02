 Коронавірус: чому з Ізраїлі зростають цифри попри високі темпи вакцинації? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 20.08.2021

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Світ

Коронавірус: чому з Ізраїлі зростають цифри попри високі темпи вакцинації?

Майже 60 відсотків населення Ізраїлю двічі вакциновано від коронавірусу. Але там знову стрімко зростає кількість інфікованих. DW з'ясовувала, в чому причина і чи може допомогти третє щеплення.

Цей чоловік в Ізраїлі отримує вже третє щеплення від коронавірусу

Цей чоловік в Ізраїлі отримує вже третє щеплення від коронавірусу

Ще в березні цього року, коли в Україні був розпал чергової хвилі пандемії з високим рівнем захворюваності та смертності від COVID-19, в Ізраїлі думали, що вже здолали вірус. Понад половина з 9,3 мільйона жителів країни на той момент уже отримали по дві з двох необхідних доз вакцин. Станом на четвер, 19 серпня, цей показник дорівнював 58 відсоткам, і він постійно зростає.

Для порівняння - Німеччина тоді суттєво відставала, станом на середину березня два щеплення від коронавірусу отримали лише 3,7 відсотка. Зараз в Німеччині близько 58 відсотків населення вакциновано двічі, понад 63 відсотки отримали принаймні одне щеплення. Тож в Ізраїлі тоді панувала ейфорія, багато хто прогнозував, що захисні маски зникнуть з громадських місць назавжди, й життя знову стане "нормальним".

Повернення ковіду в Ізраїлі

Минуло лише чотири місяці, і ситуація кардинально змінилася. Деякі країни занесли Ізраїль до списків країн із підвищеним ризиком зараження коронавірусом і застерігають від поїздок туди. Від середини липня число нових випадків захворювання на ковід в країні постійно зростає. За урядовими даними, здебільшого це відбувається у групі невакцинованих дітей, але й ті, хто отримав щеплення, також хворіють. Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю вказує на дослідження, у яких висловлюється припущення, що рівень захисту від вірусу, який надають вакцини, з часом знижується, особливо від дельта-варіанту коронавірусу.

Тому в Ізраїлі хочуть вакцинувати людей втретє, аби підвищити рівень антитіл в їхньому організмі та збільшити таким чином шанс побороти вірус. Робити третє щеплення тим, кого вже вакцинували двічі, почали ще на початку серпня. Кампанія просувається шаленими темпами - вакцинують десятки тисяч людей щодня.

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Шалений стрибок захворюваності

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Ізраїлі почала стрімко зростати в середині червня. Тоді в країні фіксували (у середньому розрахунку за останній тиждень) лише трохи більше 19 випадків ковіду на день. Станом на 20 серпня цей показник становить уже 7692.

Більшість інфікованих коронавірусом в Ізраїлі - невакциновані діти й молодь

Більшість інфікованих коронавірусом в Ізраїлі - невакциновані діти й молодь

У період з травня по липень у країні фіксували в середньому нуль смертей серед заражених коронавірусом на день. Це не означає, що люди не помирали, але це були лише поодинокі випадки. Натомість останніми днями міністерство охорони здоров'я Ізраїлю майже щодня фіксує двозначні показники летальних випадків. Приміром, у понеділок, 16 серпня, їх було 23, наступного дня - 18. Середній показник за останній місяць - 10.

Погіршення епідеміологічної ситуації в Ізраїлі багато хто пов'язує з поширенням дельта-варіанту коронавірусу, хоча однозначних даних щодо цього поки що немає. Все ж, прем'єр-міністр країни Нафталі Беннет минулого тижня заявив про  "спалах дельта-варіанту в світі та Ізраїлі". Тож, очевидно, багато випадків захворювання в країні пов'язані саме з ним. Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю ще на початку липня офіційно звернуло увагу на "значне зниження ефективності вакцин у профілактиці інфікування (64 відсотки) та захворювання зі симптомами (64 відсотки)".

Ці дані стосуються періоду, починаючи з червня, якраз у цей час в Ізраїлі почали спостерігати поширення дельта-варіанту коронавірусу. Наприкінці липня ізраїльські ЗМІ, посилаючись на дані аналізу епідеміологічної картини моніторингової комісії міністерства охорони здоров'я, назвали навіть ще нижчу цифру оцінки ефективності вакцин - 39 відсотків, а проти захворювання зі симптомами - 40,5 відсотка. Водночас аналіз засвідчив відносно високу ефективність проти госпіталізації (88 відсотків) та перебігу з важкими симптомами (91,4 відсотка).

В Ізраїлі використовують дві вакцини - Pfizer/BioNTech та Moderna. Обидві є новітніми мРНК-препаратами. Перед допуском на ринок вони продемонстрували ефективність проти коронавірусу на рівні близько 95 відсотків.

Водночас у ЗМІ тоді звертали увагу на те, що на ситуацію могло вплинути й раннє скасування обмежень щодо соціальної дистанції в країні.

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Усі хворі - вже вакциновані?

Ідеальних вакцин не буває, тож після щеплення будь-яким препаратом від будь-якої хвороби хтось усе одно інфікується і хворіє. Зокрема й ті, хто вакцинований повністю. Але у випадку з коронавірусом поки що в світі немає єдиного бачення, що саме вважати "повною" вакцинацією. Здебільшого повністю вакцинованими вважають тих, хто отримав дві дози однієї й тієї ж вакцини - приміром, Pfizer/BioNTech чи AstraZeneca. Але в Німеччині та деяких інших країнах Європи практикують також перехресні щеплення двома різними вакцинами. У фахових колах переважає думка, що така комбінація вакцин, особливо якщо вона включає вакцину Pfizer, краще захищає від дельта-варіанту вірусу. Існує також вакцина виробництва Johnson & Johnson - аби бути "повністю" вакцинованим нею, достатньо отримати лише одне щеплення.

Флакон із вакциною від коронавірусу Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech

Для вакцинації в Ізраїлі використовують мРНК-вакцини Pfizer/BioNTech та Moderna

Натомість в Ізраїлі закликають людей якомога швидше отримати третє щеплення. Деякі експерти критикують такий підхід. З одного боку, вони звертають увагу на те, що багатьом країнам у світі не вистачає вакцин, аби зробити населенню хоча б по одному щепленню. З іншого боку, критики вказують на брак наукових даних щодо ефективності третьої дози вакцини.

Але з часом ситуація може змінитися. Можливо, за рік чи два науковці виявлять, що людині потрібне четверте щеплення, аби захиститися від коронавірусу. А можливо, що поява нових варіантів вірусу призведе до того, людство так ніколи й не буде "повністю" вакцинованим і йому просто доведеться жити з вірусом.

Зараз зрозуміло одне: навіть якщо серед повністю вакцинованих ізраїльтян і є випадки ковіду, навіть із важким перебігом хвороби, то їх набагато менше, ніж серед тих, хто отримав одне або жодного щеплення. Якщо лише взяти приклад одного дня - 16 серпня - то серед важких пацієнтів в Ізраїлі невакцинованих було майже увосьмеро більше, ніж повністю вакцинованих, і понад утричі більше, ніж вакцинованих частково.

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Який вихід?

В Ізраїлі вирішили не ризикувати і вакцинувати якомога більше людей третьою дозою вакцини. У міністерстві охорони здоров'я країни вказують на дослідження, проведені виробниками препаратів та іншими установами, згідно з якими третє щеплення від коронавірусу підвищує рівень антитіл у крові, а також їхню якість. А це, мовляв, означає, що вони здатні краще "нейтралізувати вірус". "Результат - це підвищена здатність антитіл захистити організм від вірусу", - зазначає міністерство. Там не виключають, що рекомендуватимуть людям подальші додаткові дози вакцини у майбутньому. Крім того, в Ізраїлі рекомендують вакцинувати підлітків віком від 12 до 15 років.

Джерела: Центр системних досліджень та інжинірингу (CSSE) при Університеті Джонса Хопкінса у США через ourworldindata.org, а також Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю.

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    Маска з'явилася як реквізит культу. Ритуальні маски зображали тварин, духів, міфологічних персонажів, сили природи. Вони широко відомі з найдавніших часів у багатьох племен і народів світу та використовувалися для комунікації з надприродними силами. Або для залякування злих духів.

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    Куленепробивне обличчя Здатність маски викликати страх використовується й донині. Балістична маска входить до екіпіровки спецназу в багатьох країнах світу. Лицьова броня призначена не тільки для захисту від куль. Вона ефективна також як засіб залякування. У фантастичному бойовику "Острів" (2005 року) дія відбувається в 2019 році після глобальної катастрофи.

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    Через маску в японському театрі й сьогодні використовується техніка повного ототожнення виконавця з втілюваним ним персонажем. Надіти маску - це такий же складний процес, як "вжитися в роль" за методом Станіславського. Маска і актор не існують окремо. Людина і маска стають одним цілим ще задовго до виходу на сцену.

    Автор: Максим Нелюбін


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