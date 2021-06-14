 В Ізраїлі скасували обов′язок носити маски | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2021

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Новини

В Ізраїлі скасували обов'язок носити маски

Жорсткі обмежувальні заходи діють в Ізраїлі лише щодо приїжджих з інших країн. Наразі повну вакцинацію від коронавірусу отримали 55 відсотків мешканців країни.

В Ізраїлі більше не буде потрібно носити маски в громадських місцях

В Ізраїлі більше не буде потрібно носити маски в громадських місцях

В Ізраїлі з вівторка, 15 червня, скасовують вимогу носити захисні маски у громадських місцях. Про це напередодні повідомило міністерство охорони здоров'я країни. Таким чином уряд припиняє дію останніх обмежувальних заходів, запроваджених через пандемію коронавірусу.

Маски необхідно буде носити у деяких винятках. Наприклад, їх повинні носити невакциновані особи та медперсонал у лікарнях, пасажири та персонал літаків, а також люди, які направляються на карантин.  

Більшість карантинних правил вже були послаблені в країні на початку червня. Суворі обмеження досі застосовуються лише щодо відвідувачів з-за кордону. Зокрема, в'їзд в Ізраїль дозволяється лише за наявності вагомих професійних чи сімейних причин.

Повне щеплення проти коронавірусу отримали вже понад 55 відсотків населення Ізраїлю. Масштабна вакцинаційна кампанія була почата у країні наприкінці грудня минулого року. Вона стала можливою завдяки угоді про обмін даними з виробниками вакцин Biontech та Pfizer. Ізраїль, який оцифровує медичні дані всього свого населення, зобов'язався швидко передавати інформацію про ефективність вакцин в обмін на їхню пільгову доставку.

За даними міністерства охорони здоров'я країни, з початку пандемії в Ізраїлі, де проживає 9,3 мільйона жителів, коронавірусом інфікувалися понад 839 тисяч людей, понад 6,4 тисячі осіб, в яких було підтверджено інфікування вірусом, померли.

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