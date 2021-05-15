 МОЗ Ізраїлю пропонує скасувати обмеження, пов′язані з пандемією COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2021

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Новини

МОЗ Ізраїлю пропонує скасувати обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19

З 1 червня Ізраїль може скасувати для своїх жителів усі обмеження, запроваджені у зв'язку з поширенням коронавірусу. Таку пропозицію МОЗ країни має розглянути і затвердити уряд.

Ізраїльський зелений паспорт

Ізраїльський "зелений паспорт"

Ізраїль з 1 червня може скасувати для своїх жителів обмеження, запроваджені раніше через пандемію COVID-19, повідомляє у понеділок, 24 травня, міністерство охорони здоров'я країни.

"Вперше з початку пандемії усі обмеження на території Ізраїлю будуть зняті з 1 червня", - цитеє заяву відоомства агенція AFP.

Водночас обмеження для туристів з-за кордону мають залишатись чиниими і, можливо, навіть будуть посилені, щоб запобігти потрпаплянню в країну варіантів коронавірусу, додали в МОЗ Ізраїлю.

В Ізраїлі нині усі особи, які отримали дві дози вакцини або одужали від COVID-19 і мають "зелений паспорт", мають право на відвідання ресторанів, барів та спортзалів. З червня люди, які ще не отримали щеплення від коронавіурсу, також матимуть доступ до цих громадських закладів. Також з червня буде скасована вимога обов'язкового носіння захисних масок у громадських місцях. Правило залишатиметься чинним лише щодо закритих приміщень.

Пропозиції МОЗ Ізраїлю ще має розглянути і затвердити уряд країни.

Станом на зараз в Ізраїлі від коронавірусу повністю щеплені понад 5 мільйонів людей, тобто 55 відсотків наслення. За останню добу в країні зареєстровано 12 нових випадків зараження коронавірусом.

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