У Ізраїлі відкрили кафе та стадіони для глядачів: переваги - для вакцинованих

В Ізраїлі у неділю, 7 березня, набули чинності нові послаблення карантину. Свої двері для відвідувачів за дотримання певних умов змогли відкрити кафе та ресторани.

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Зокрема, всередині закладів харчування зможуть обслуговувати лише власників "зелених паспортів", тобто тих осіб, які вже отримали дві дози щеплення від коронавірусу щонайменше тиждень тому або вже одужали від COVID-19. Решті людей дозволено перебувати за столиками на вулиці, повідомляє інформагентство dpa. "Залені паспорти" у країні запровадили два тижні тому.

Крім того, дозволена робота конференцзалів і закладів харчування в готелях, а стадіони зможуть приймати до 1500 відвідувачів. Також уряд послабив обмеження щодо подорожей.

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Послаблення стосуються і сфери освіти: цього дня у країні відкрилися середні школи, а студенти із "зеленими паспортами" можуть відновити навчання у стінах університетів. Водночас невакциновані студенти змушені будуть поки й надалі навчатися лише онлайн.

Усі ці послаблення почали діяти за пару тижнів до парламентських виборів в країні. За словами прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху, Ізраїль - на шляху до зняття більшості коронавірусних обмежень. Утім, Нетаньяху й надалі закликає ізраїльтян дотримуватися правил для запобігання зараженню коронавірусом. "Ми все ще повинні бути обережними, носити маски і дотримуватися дистанції", - сказав Нетаньяху в коментарі агентству Reuters під час відвідування кафе в Єрусалимі.

Нагадаємо, кампанія з вацинації від коронавірусу в Ізраїлі просувається чи не найшвидше у світі. У країні, де проживає понад дев'ять мільйонів людей, майже п'ятьом мільйонам зробили щеплення першою дозою вакцини, а понад 3,7 мільйона отримали вже дві дози.

Для порівняння: у Німеччині з населенням у понад 83 мільйони людей 4,9 мільйона людей отримали першу дозу і близько 2,4 мільйона - дві дози вакцини від коронавірусу.

В Україні від початку вакцинації лише 17037 осіб отримали першу дозу щеплення.

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