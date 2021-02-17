 Ізраїль пом′якшує карантин для вакцинованих від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2021

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Ізраїль пом'якшує карантин для вакцинованих від коронавірусу

З неділі у Ізраїлі ті, хто вакцинувався від коронавірусу чи перехворів на COVID-19, можуть відвідувати спортзали, театри, музеї та готелі.

Щеплення в обмін на випивку у барі - такою була одна з муніципальних ініціатив Тель-Авіву з вакцинації населення від COVID-19

Щеплення в обмін на випивку у барі - такою була одна з муніципальних ініціатив Тель-Авіву з вакцинації населення від COVID-19

У Ізраїлі пом'якшують умови локдауну для тих жителів країни, які вакцинувалися від коронавірусу чи вже перехворіли на COVID-19. Нові карантинні умови набувають чинності у країні з неділі, 21 лютого.

Міністр охорони Ізраїлю Йоель Едельштайн повідомив у Twitter, що до категорій громадян, які отримають розширені права, входять вже більше 3,2 мільйонів жителів країни. Ці особи зможуть відвідувати спортзали, театри, готелі та спортивні змагання в разі пред'явлення сертифікату вакцинації чи так званої "зеленої перепустки" у спеціальному додатку на смартфоні.

Також в рамках пом'якшень для усіх громадян країни відкриються музеї, бібліотеки, торгівельні центри та релігійні установи. Оскільки перебувати у них зможуть і ті, хто досі не зробив щеплення, дотримання дистанції та носіння масок у цих місцях буде обов'язковим.

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Мільйони вакцинованих у Ізраїлі

З початку масової кампанії з вакцинації у країні перше щеплення отримали вже 4,3 мільйона ізраїльтян, а майже три мільйони осіб вже встигли отримати другу дозу вакцини, повідомив Едельштайн. Таким чином, щонайменше половина з 9,3-мільйонного населення країни отримала хоча б одну дозу щеплення від коронавірусу.

Ізраїль став лідером у світі за темпами вакцинації. Зараз у країні можливість зробити щеплення від COVID-19 має кожний громадянин віком від 16 років.

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Зниження кількості інфікувань коронавірусом

Метою пом'якшень є підтримка економіки Ізраїлю в умовах пандемії COVID-19. "Зелена перепустка" поступово знову відкриває країну", - заявив з цього приводу напередодні, 20 лютого, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

Слід зазначити, що такий крок влади наразився на критику, адже кількість нових заражень коронавірусом в Ізраїлі досі залишається досить високою. Втім, цей показник поступово знижується у останні тижні.

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