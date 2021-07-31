COVID-19: Німеччина віднесла Ізраїль до зони підвищеного ризику

Німеччина з неділі, 15 серпня, вважає Ізраїль країною зони підвищеного ризику з огляду на розвиток там ситуації з пандемією COVID-19. Про це у п'ятницю, 13 серпня, повідомили у німецькому Інституті імені Роберта Коха (RKI).

За минулий четвер в Ізраїлі було виявлено 6102 нових випадки інфікування коронавірусом. При цьому 453 пацієнти перебувають у лікарнях в критичному стані. Це є найвищим показником з березня поточного року, пише інформаційна агенція dpa, при тому, що ще у травні показники зараження коронавірусом в країні обліковувались одиницями і не фіксувалось жодних смертей від COVID-19. 1 червня Ізраїль скасував коронавірусні обмеження, однак повернувся до них в липні через поширення в країні дельта-варіанта коронавірусу.

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Ізраїль посилює темпи вакцинації

Глава уряду країни Нафталі Беннетт оголосив про необхідність збільшити темпи вакцинації населення, аби подолати нову хвилю поширення коронавірусу. При цьому, за його словами, робити щеплення необхідно продовжувати навіть у шабат.

Аби забезпечити необхідні ресурси, Беннетт закликав залучити до кампанії щеплення військових лікарів. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю, він вже попередньо домовився про необхідну підтримку з міністром оборони Бенні Ганцем.

Третє щеплення від коронавірусу

При цьому минулої п'ятниці Ізраїль вперше у світі почав робити третє щеплення від коронавірусу особам, старшим 50 років. Отримати його можна за умови, що друге щеплення було зроблене щонайменше п'ять місяців до того.

За словами Беннетта, введення третьої дози вакцини старшим категоріям населення вже продемонструвало свою успішність. "Донині було щеплено понад 750 тисяч людей, і ми робимо тепер наступний крок", - заявив прем'єр-міністр, додавши, що це необхідно з огляду на швидке поширення дельта-варіанту коронавірусу.

За даними порталу Our world in data, в Ізаїлі повністю щепленими від коронавіурсу є 62,5 відсотка наслення.

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США і Туреччина - також у зоні ризику

Окрім Ізраїлю у RKI віднесли до зони підвищеного ризику також Сполучені Штати, Туреччину, Чорногорію, Кенію та В'єтнам. Водночас з цього переліку прибрали Португалію за виключенням Лісабона і Альграве.

Особи, які в'їжджають у Німеччину з країни зони підвищеного ризику без довідок про вакцинацію чи одужання від COVID-19, мають витримати десятиденний карантин. Його можна скоротити, отримавши негативний результат тесту на коронавірус через щонайменше п'ять днів самоізоляції.