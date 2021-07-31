 COVID-19: Німеччина віднесла Ізраїль до зони підвищеного ризику | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

COVID-19: Німеччина віднесла Ізраїль до зони підвищеного ризику

Через поширення коронавірусу в Ізраїлі Німеччина внесла його до переліку країн підвищеного ризику. Добовий приріст інфікованих становив в Ізраїлі 6102 випадки, 453 пацієнти перебувають у лікарнях в критичному стані.

Аби стримати поширення коронавірусу, в Ізраїлі почали робити щеплення третьою дозою вакцини

Аби стримати поширення коронавірусу, в Ізраїлі почали робити щеплення третьою дозою вакцини

Німеччина з неділі, 15 серпня, вважає  Ізраїль країною зони підвищеного ризику з огляду на розвиток там ситуації з  пандемією COVID-19. Про це у п'ятницю, 13 серпня, повідомили у німецькому Інституті імені Роберта Коха (RKI).

За минулий четвер в Ізраїлі було виявлено 6102 нових випадки інфікування коронавірусом. При цьому 453 пацієнти перебувають у лікарнях в критичному стані. Це є найвищим показником з березня поточного року, пише інформаційна агенція dpa, при тому, що ще у травні показники зараження коронавірусом в країні обліковувались одиницями і не фіксувалось жодних смертей від COVID-19. 1 червня Ізраїль скасував коронавірусні обмеження, однак повернувся до них в липні через поширення в країні дельта-варіанта коронавірусу.

Читайте також: Німеччина вимагатиме тест на COVID-19 від всіх авіапасажирів з-за кордону

Ізраїль посилює темпи вакцинації

Глава уряду країни Нафталі Беннетт оголосив про необхідність збільшити темпи вакцинації населення, аби подолати нову хвилю поширення коронавірусу. При цьому, за його словами, робити щеплення необхідно продовжувати навіть у шабат.

Аби забезпечити необхідні ресурси, Беннетт закликав залучити до кампанії щеплення військових лікарів. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю, він вже попередньо домовився про необхідну підтримку з міністром оборони Бенні Ганцем.

Третє щеплення від коронавірусу

При цьому минулої п'ятниці Ізраїль вперше у світі почав робити третє щеплення від коронавірусу особам, старшим 50 років. Отримати його можна за умови, що друге щеплення було зроблене щонайменше п'ять місяців до того.

За словами Беннетта, введення третьої дози вакцини старшим категоріям населення вже продемонструвало свою успішність. "Донині було щеплено понад 750 тисяч людей, і ми робимо тепер наступний крок", - заявив прем'єр-міністр, додавши, що це необхідно з огляду на швидке поширення дельта-варіанту коронавірусу.

За даними порталу Our world in data, в Ізаїлі повністю щепленими від коронавіурсу є 62,5 відсотка наслення.

Читайте також: Франція та ФРН попри заклик ВООЗ планують третє щеплення від коронавірусу

США і Туреччина - також у зоні ризику

Окрім Ізраїлю у RKI віднесли до зони підвищеного ризику також Сполучені Штати, Туреччину, Чорногорію, Кенію та В'єтнам. Водночас з цього переліку прибрали Португалію за виключенням Лісабона і Альграве.

Особи, які в'їжджають у Німеччину з країни зони підвищеного ризику без довідок про вакцинацію чи одужання від COVID-19, мають витримати десятиденний карантин. Його можна скоротити, отримавши негативний результат тесту на коронавірус через щонайменше п'ять днів самоізоляції.

Дивитись відео 05:34

Сертифікат замість безвізу: усе, що потрібно знати українцям (06.07.2021)

Також за темою

17.05.2021, Impfen von Kindern, Symbolbild. Ein 13 Jähriges Schulmädchen bekommt eine Corona-Impfung. Model Release vorhanden 17.05.2021, Impfen Symbolbild 17.05.2021, Impfen Symbolbild *** 17 05 2021, vaccinating children, symbol image A 13 year old school girl gets a Corona vaccination Model Release available 17 05 2021, vaccinating symbol image 17 05 2021, vaccinating symbol image

У Німеччині кожен п'ятий підліток отримав перше щеплення від коронавірусу 31.07.2021

Кожен п'ятий підліток у Німеччині віком від 12 до 17 років вже отримав одне щеплення від коронавірусу. Загалом повну вакцинацію пройшли більш ніж половина мешканців країни.

13.01.2021 *** Eine Pflegekraft wird im Rahmen der Mitarbeiter-Impfung im Krankenhaus Bethel Berlin gegen das Corona-Virus geimpft. Insgesamt werden hier mit der ersten Lieferung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer 66 Mitarbeiter geimpft.

Вакцинація від COVID-19 запобігла тисячам смертей у Німеччині 07.08.2021

Експерти Інституту імені Роберта Коха змоделювали різні сценарії розвитку епідеміологічної ситуації. Застосування профілактичних заходів і щеплення допомогли запобігти в ФРН більше 38 тисячам смертей від коронавірусу.

FILE PHOTO: Ethiopian Airlines staff unload AstraZeneca/Oxford vaccines under the COVAX scheme against the coronavirus disease (COVID-19) from a cargo plane at Bole International Airport in Addis Ababa, Ethiopia, March 7, 2021. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

Німеччина починає постачання вакцин від COVID-19 біднішим країнам 09.08.2021

Перші 1,3 мільйона доз вакцин від коронавірусу ФРН відправить до Судану, Узбекистану, Ефіопії, Афганістану та Таджикистану. Загалом Німеччина пообіцяла передати біднішим країнам до кінця року 30 мільйонів доз.

Реклама

Докладно

Олаф Шольц із журналістами DW

Що скаже Путіну кандидат у канцлери ФРН (відео)

Соціал-демократ Олаф Шольц - один з можливих наступників Анґели Меркель - в ексклюзивному інтерв'ю DW.  

Deutschland | LED-Glühbirne

Знижений тариф не електроенергію – соцзахист чи популізм?

В Україні знижують тариф на електроенергію для населення. Але за дорожчий струм для підприємств доведеться платити всім.  