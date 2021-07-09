 Коронвірус: Іспанія знову вважатиметься для німецьких туристів зоною ризику | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2021

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Новини

Коронвірус: Іспанія знову вважатиметься для німецьких туристів зоною ризику

Через стрімке поширення коронавірусу в Іспанії з 11 липня Німеччина оголошує всю її територію зоною ризику. Досі до цієї категорії належали лише окремі регіони країни.

На пляжі на Майорці

На одному з пляжів Майорки (червень 2021 року)

Нинішні стрімкі темпи поширення коронавірусу Іспанією ускладнять подорожі німецьких туристів до цієї європейської країни. У п'ятницю, 9 липня, німецький Інститут імені Роберта Коха (RKI) повідомив, що з 11 липня вся територія Іспанії разом з Балеарськими й Канарськими островами, вважатиметься зоною ризику зараження коронавірусом. Досі тільки окремі регіони Іспанії були віднесені до зони ризику. Нині середній тижневий показник заражень у Іспанії становить 179 на 100 тисяч населення. У разі досягнення показника в 200 на 100 тисяч населення, в RKI кваліфікуватимуть країну як зону з високим ризиком зараження.

Для німецьких туристів і відпочивальників це означатиме, що МЗС Німеччини не рекомендуватиме їхати до Іспанії упродовж перебування її у статусі країни як зони ризику. Ті подорожувальники, котрі повертаються в ФРН із зон ризику мають заповнити цифровий формуляр декларації на в'їзд.

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Крім того, внесення країни до зони ризику, як правило, тягне за собою зобов'язання дотримуватися карантину після повернення. Однак цього можна уникнути, надавши негативний результат тесту на коронавірус або доказ одужання чи проведеної вакцинації. Для авіапасажирів тестування на коронавірус у Німеччині є обов'язковим незалежно від класифікації країни чи її приналежності до зони ризику.

Іспанія - другий за популярністю туристичний напрямок у світі після Франції. Згідно з офіційними даними, в 2019 році країну відвідали 83,5 мільйона іноземних туристів. У 2020 році їхня кількість скоротилася на 77 відсотків.

Як повідомлялося, з 7 червня Іспанія відкрила кордони для всіх вакцинованих туристів.

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