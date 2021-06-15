 Коронавірус: відпускні регіони ЄС знову повертаються до обмежень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус: відпускні регіони ЄС знову повертаються до обмежень

У Греції та іспанській Каталонії повертаються до практики коронавірусних обмежень через стрімке зростання числа випадків заражень коронавірусом.

Влада Греції повертається до обмежень через коронавірус

Нічне життя в Греції - одна з головних причин стрімкого зростання випадків зараження

Влада Греції заявила про посилення коронавірусних обмежень у країні. Згідно з оприлюдненим у вівторок, 6 липня, рішенням, вже з 8 липня в барах країни діятимуть суворіші коронавірусні заходи. За даними грецьких чиновників, причиною цього стало стрімке зростання числа нових випадків зараження.

Читайте також: У Греції після довгого локдауну відкривають пляжі й музеї

Таку тенденцію пов'язують насамперед із нічним життям. Як кажуть в Афінах, середній вік інфікованих становить 27 років. 6 липня грецьке міністерство охорони здоров'я повідомило про приблизно 1,8 тисячі нових випадків зараження протягом доби. Ще минулого тижня щодня реєструвалося від 600 до 700 нових випадків зараження.

Суворі обмеження нічного життя в Каталонії

Ще один популярний європейський відпускний регіон - Каталонія змушений вдатися до посилення обмежень. За даними місцевої влади, ці заходи так само зачіпатимуть нічне життя. З вечора п'ятниці в регіоні закриваються бари в зв'язку з ростом захворюваності. Упродовж тижня в Каталонії зареєстровано близько 380 випадків, тоді як трохи більше тижня тому їх було 55.

Нагадаємо, українцям дозволяється в'їзд на відпочинок у Грецію в разі наявності довідки про вакцинацію, або задокументованого доказу про одужання чи негативного тесту на наявність коронавірусу, зробленому не пізніше 72 годин.

Влада Іспанії так само оголосила вільний в'їзд для громадян третіх країн, якщо вони вакциновані від коронавірусу допущеними в ЄС вакцинами. Іспанія - другий за популярністю туристичний напрямок у світі після Франції. Згідно з офіційними даними, в 2019 році країну відвідали 83,5 мільйона іноземних туристів. У 2020 році їхня кількість скоротилася на 77 відсотків.

Дивитись відео 06:05

Безвіз на пляжі: куди українцям можна їхати влітку (11.05.2021)

DW.COM

Відпустка в Європі - куди можуть поїхати українці?

Наближається літо, рівень вакцинації від коронавірусу зростає - і деякі країни Європи відкривають свої кордони набагато швидше, ніж інші. На що варто звернути увагу, плануючи відпустку в ЄС.  

Також за темою

Niederlande Flugzeug von British Airways landet im Flughafen Amsterdam Schiphol

Відпустка в Європі - куди можуть поїхати українці? 15.06.2021

Наближається літо, рівень вакцинації від коронавірусу зростає - і деякі країни Європи відкривають свої кордони набагато швидше, ніж інші. На що варто звернути увагу, плануючи відпустку в ЄС.

Реклама

Докладно

П'ять безвізів України з ЄС: що це таке і коли їх очікувати?

Що варто знати про п'ять безвізів України з ЄС

Україна хоче отримати п'ять нових безвізів з ЄС: авіаційний, промисловий, митний, енергетичний і цифровий.  

Виробництво ліків від раку в лабораторії

COVID та фарміндрустрія: ліки від раку надалі в пріоритеті

Розробка вакцин і ліків від ковіду піде на користь фарміндустрії. Та головний акцент залишається на ліках від раку.  