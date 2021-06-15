Коронавірус: відпускні регіони ЄС знову повертаються до обмежень

Влада Греції заявила про посилення коронавірусних обмежень у країні. Згідно з оприлюдненим у вівторок, 6 липня, рішенням, вже з 8 липня в барах країни діятимуть суворіші коронавірусні заходи. За даними грецьких чиновників, причиною цього стало стрімке зростання числа нових випадків зараження.

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Таку тенденцію пов'язують насамперед із нічним життям. Як кажуть в Афінах, середній вік інфікованих становить 27 років. 6 липня грецьке міністерство охорони здоров'я повідомило про приблизно 1,8 тисячі нових випадків зараження протягом доби. Ще минулого тижня щодня реєструвалося від 600 до 700 нових випадків зараження.

Суворі обмеження нічного життя в Каталонії

Ще один популярний європейський відпускний регіон - Каталонія змушений вдатися до посилення обмежень. За даними місцевої влади, ці заходи так само зачіпатимуть нічне життя. З вечора п'ятниці в регіоні закриваються бари в зв'язку з ростом захворюваності. Упродовж тижня в Каталонії зареєстровано близько 380 випадків, тоді як трохи більше тижня тому їх було 55.

Нагадаємо, українцям дозволяється в'їзд на відпочинок у Грецію в разі наявності довідки про вакцинацію, або задокументованого доказу про одужання чи негативного тесту на наявність коронавірусу, зробленому не пізніше 72 годин.

Влада Іспанії так само оголосила вільний в'їзд для громадян третіх країн, якщо вони вакциновані від коронавірусу допущеними в ЄС вакцинами. Іспанія - другий за популярністю туристичний напрямок у світі після Франції. Згідно з офіційними даними, в 2019 році країну відвідали 83,5 мільйона іноземних туристів. У 2020 році їхня кількість скоротилася на 77 відсотків.