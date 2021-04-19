Нічні гуляння та алкоголь рікою: в Іспанії святкували кінець надзвичайного стану

У багатьох містах Іспанії в ніч на неділю, 9 травня, центральні вулиці та площі були заповнені людьми, які з піснями та розпиваючи спиртні напої святкували закінчення дії надзвичайного стану в країні, запровадженого задля стримування поширення коронавірусу ще у жовтні минулого року. Одним із заходів під час надзвичайного стану була і нічна комендантська година.

На Пуерта-дель-Соль, центральній площі столиці Іспанії Мадрида, о другій годині ночі люди і не думали розходитися. "Алкоголь, алкоголь, ми тут, щоб упитися", - радісно співала група молодих людей на площі, повідомляє інформагенція dpa. Схожі сцени можна було спостерігати в Барселоні, Севільї та багатьох інших містах країни. Люди часто вигукували: "Свобода! Свобода!"

Більшість жорстких карантинних обмежень у країні втратила чинність опівночі. Окрім заборони залишати помешкання уночі, це стосується, зокрема, обмеження на пересування між окремими регіонами без поважної причини. Відтепер, для прикладу, жителі Мадрида знову можуть відправитися до моря в Андалусію, Каталонію чи Валенсію.

Гуляннями та піснями святкували і в Барселоні

Уряд закликає до обережності

Утім, кілька регіонів, вже заявили про намір на певний час ще залишити дію комендантської години.

Також до обережної поведінки закликає і лівоцентристський уряд країни. "Ми всі повинні і надалі бути обережними, пандемія ще не закінчилася", - наголосила напередодні віцепрем'єрка країни Кармен Кальво. Утім, за її словами, вже настав час "думати про обнімання, про підприємства та робочі місця".

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В Іспанії окремі регіони в рамках правових можливостей вирішують щодо запровадження чи послаблення окремих обмежувальних заходів. Так, на Балеарських островах нічна комендантська година й надалі діятиме, а бари та ресторани ще принаймні два тижні не прийматимуть відвідувачів усередині приміщень. Це рішення розлютило багатьох власників закладів харчування на Майорці, які закликали до протесту.

Питання щодо законності тих чи інших обмежувальних заходів без дії надзвичайного стану нерідко стає предметом розгляду судів, які в різних регіонах ухвалюють різні рішення, визнаючи комендантську годину законною або ж такою, що суперечить конституції країни.

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Особливо під час першої хвилі пандемії Іспанія була однією з найбільш постраждалих від коронавірусної хвороби країн Європи. На даний час число нових випадків зараження на 100 тисяч населення за сім останніх днів становить 84, що значно менше, ніж у Німеччині (118,6). У регіоні Валенсія (16) чи на Балеарських островах (26) ситуація ще краща.