Порожнє житло здадуть бідним? Як Іспанія вирішує квартирне питання

В іспанських містах влада забирає у власників незаселені квартири з метою розмістити в них нужденних. Піонером у справі експропріації стала регіональна влада Балеарських островів. На початку березня 2021 року влада цієї іспанської провінції передала в муніципальну власність сотні квадратних метрів порожнього житла, що належало банкам, різним фірмам і приватним власникам. В отриманих таким чином помешканнях за помірну плату розселяють малозабезпечені родини, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі іммігрантів. Колишнім власникам обіцяна компенсація.

Ще в сімох з 17 автономних регіонах країни вже складені списки незаселених квартир. Щоправда, місцева влада поки не наважується самостійно проводити експропріацію і чекає на врегулювання цього питання новим Житловим кодексом. Уряд Іспанії обіцяє затвердити кодекс до кінця березня. Оголошено, що він зробить експропріацію нормою, покликаною вирішити житлову проблему в країні. Ця перспектива викликає занепокоєння у власників нерухомості та незалежних експертів.

Порожнє житло на Балеарських островах: здають за півціни малозабезпеченим?

Як повідомили DW в пресслужбі уряду архіпелагу, експропрійовані тільки ті квартири, що порожніли понад два роки і належали власникам, у яких є 10 і більше одиниць житла. Крім того, йдеться про помешкання розміром від 40 до 100 квадратних метрів. Щомісячна плата за них буде удвічі нижчою за існуючу на ринку нерухомості оренди житла: в середньому вона не перевищить 300-400 євро.

Житло на продаж на одному з Балеарських островів

Об'єктом експропріації стала, в першу чергу, власність банків - квартири, вилучені у неплатників іпотечних кредитів, а також не використовувана нерухомість ріелторських контор, інвестиційних та будівельних компаній, приватних осіб. В адміністрації сподіваються, що за рахунок експропріації найближчим часом на Балеарах можна буде допомогти майже 5,5 тисячі сімей.

На думку професора політології Мадридського університету Еміліо Лопеса Альгеро, Балеари "стали піонером експропріації невипадково". Річ у тому, що адміністрація архіпелагу представлена ​​тими ж силами, що і центральний уряд в Мадриді, а саме - альянсом Іспанської соціалістичної робітничої партії (ІСРП) і лівопопулістської партії "Подемос". Тож "сміливість експерименту" балеарців пояснюється підтримкою згори, вважає експерт.

Він нагадав, що погоджуючись увійти до правлячої коаліції в 2019 році, "Подемос" зобов'язала ІСРП поступитися її вимозі про "мобілізацію порожніх квартир для забезпечення незаможних конституційним правом на гідне житло". Заступник голови уряду і лідер "Подемос" Пабло Іглесіас навіть вимагав експропріювати квартири у власників, що мають не 10, а лише 5 одиниць нерухомості, з чим ІСРП не погодилась.

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Хто втратив нерухомість на Балеарах

Представники великого бізнесу, як-от банки Sabadell, BBVA, Bankia та Santander, чию порожню нерухомість забрала Балеарська адміністрація, утримуються від негативних коментарів, мабуть не бажаючи, як зазначає популярне видання Confidencial, сваритися з владою. Однак, власники багатьох інших підприємств, яких торкнулося нововведення, відкрито висловлюють своє невдоволення.

Так, власник фірми G & G Low Cost Хуан Антоніо Лопес поскаржився в інтерв'ю агентству Europa Press, що заходи влади його розорили. У підприємця, що займається купівлею-продажем житла, забрали 9 з 10 квартир його фірми. Вони були придбані кілька років тому у будівлі, що вимагає капітального ремонту, і після проведених робіт чекали офіційного дозволу на продаж і заселення. Однак замість дозволу влада оголосила власникові про конфіскацію його нерухомості, запропонувавши за неї компенсацію, яка навіть наполовину не покриває витрат на придбання і ремонт цих квартир. Тож Лопес подав до суду проти експропріаторів.

Роберто Сентено

Різко розкритикувала політику експропріації Asval - Асоціація власників-орендодавців нерухомості. Вона назвала її "атакою на право приватної власності, яка створює нестабільність на ринку нерухомості, може призвести до зниження інвестицій - іспанських та зарубіжних - в будівництво і в підсумку до зростання цін на житло".

З такою оцінкою згоден і доктор економічних наук Роберто Сентено. У розмові з DW він зазначив, що "політика експропріації суперечить законам ринкової економіки, а тому приречена на провал". До того ж великі власники завжди знайдуть спосіб уникнути експропріації, наприклад, шляхом оформлення житла на відкриті для цієї мети компанії-привиди або підставних осіб.

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Паніка на ринку нерухомості? Що робити власникам житла

Тим часом, "на ринку нерухомості вже почалася паніка", продовжив доктор Сентено. Люди побоюються, що заходи влади торкнуться не тільки великих власників, і намагаються якомога швидше позбутися зайвого житла, наприклад, успадкованого від померлих батьків, щоб не допустити його експропріації.

Водночас експерт нагадав, що в Іспанії будівництво так званого "соціального житла", яке надавали малозабезпеченим за низьку квартплату, велося постійно з 1921 року. Відтоді за рахунок держбюджету були побудовані мільйони квартир. Однак, зазначив Сентено, "популісти, що нині перебувають при владі, воліють більш швидкого, як їм видається, шляху вирішення житлової проблеми".

Політолог Лопес Альгеро і економіст Сентено вважають, що іноземцям, які мають квартири для літнього відпочинку в Іспанії, нічого боятися. Адже експропріації підлягає лише порожнє житло. А коли квартира має мешканців, навіть якщо вони і з'являються раз на рік, то експропріація їй не загрожує.