На виборах у Мадриді перемогли консерватори - екзитполи

На парламентських виборах у Мадридському регіоні впевнено перемагає консервативна Народна партія. Про це свідчать дані проведених на замовлення телеканалів TVE та Telemadrid екзитполів, оприлюднені увечері вівторка, 4 травня. Згідно з підрахунками соціологів, цього разу консерватори зможуть розраховувати на 62-65 місць у парламенті автономії, що більш ніж вдвічі більше за результат голосування в 2019 році, передає інформагенція Reuters.

Натомість правоцентристська партія "Громадяни", котра раніше входила в коаліцію з Народною партією, не змогла отримати жодного місця в парламенті автономії. Ще 2019 року ця політсила змогла отримати 26 місць у парламенті Мадридського регіону.

Водночас ультраправа партія Vox може розраховувати цього разу на 12-14 місць, тож цілком імовірно, що саме вона вступить у коаліцію з консерваторами з Народної партії, вважають оглядачі, адже попри перемогу останнім все одно доведеться шукати собі партнерів по коаліції.

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Тим часом Іспанська соціалістична робітнича партія, членом якої є прем'єр-міністр країни Педро Санчес, набирає 25-28 мандатів, що унеможливить спроби соціалістів створити правлячу коаліцію з іншими лівими силами.

Дотеперішня керівниця уряду автономії Ісабель Діас Аюсо отримала значну підтримку мешканців столичного регіону Іспанії через її різку критику дій соціалістичного уряду щодо закриття барів і ресторанів у рамках суворих протиепідемічних заходів та протистояння їм. Так, Мадрид був єдиною великою європейською столицею, у якій з червня минулого року не закривалися бари, ресторани і театри, нагадує агенція AFP. У Мадридському регіоні проживає близько семи мільйонів осіб.

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