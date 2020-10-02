 Коронавірус: Мадрид ізолювали від решти Іспанії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2020

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Новини

Коронавірус: Мадрид ізолювали від решти Іспанії

Жорсткі протиепідемічні заходи поширюються на Мадрид та його передмістя. В такий спосіб влада Іспанії намагається спинити високі темпи поширення коронавірусу в столиці.

Мадрид

Жорсткі обмеження діятимуть як мінімум упродовж двох тижнів

Влада Іспанії ізолювала Мадрид і частину його передмістя від решти країни на тлі високих показників поширення коронавірусу в столиці. Суворі обмеження набули чинності ввечері п'ятниці, 2 жовтня. Крім столиці ухвалені жорсткі протиепідемічні заходи поширюватимуться також на дев'ять районів передмістя, повідомляє інформагенція dpa.

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Відтепер в'їхати в Мадрид та окремі частини його передмістя зможуть лише ті, хто має поважну на те причину. Те саме стосується й тих, хто хоче виїхати з Мадрида. До таких поважних причин належать, зокрема, поїздки на роботу, в лікарню, на навчання, за покупками тощо.

Планується, що таке посилення протиепідемічних заходів триватиме щонайменше два тижні.

Нагадаємо, Мадрид значно сильніше постраждав від пандемії COVID-19, ніж решта іспанських міст і став осередком спалаху коронавірусу в Західній Європі. Місто з показником 850 заражень на 100 тисяч населення є сумним лідером серед усіх країн Європи. Одна п'ята всіх тестів на коронавірус там має позитивний результат. У відділеннях інтенсивної терапії міста понад 40 відсотків пацієнтів - хворі на COVID-19. Кілька районів іспанської столиці та передмістя вже перебували під жорсткими протиепідемічними заходами.

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Іспанська столиця стала першим великим містом у Європі, в якому запровадили майже такі самі жорсткі заходи, що й навесні 2020 року - коли діяв загальний локдаун по всій Європі.

Іспанія належать до групи країн, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19 у Європі. Кількість померлих від чи з коронавірусом тут становить близько 32 тисяч осіб.

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