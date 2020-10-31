 В Іспанії протести проти карантинних обмежень переросли в сутички | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2020

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Новини

В Іспанії протести проти карантинних обмежень переросли в сутички

У Мадриді внаслідок заворушень, які почалися після мирної демонстрації проти карантинних обмежень, постраждали троє поліцейських, 30 осіб було затримано. Протести відбулися і в інших містах Іспанії.

Сутички з поліцією в Барселоні

Сутички з поліцією в Барселоні

У столиці Іспанії Мадриді в ніч на неділю, 1 листопада, мирні протести проти карантинних обмежень знову переросли в жорсткі сутички з поліцією. Після завершення протестної акції увечері в суботу, 31 жовтня, невеликі групи протестувальників влаштували вуличні бої з правоохоронцями.

На кадрах в ефірі іспанського телеканалу RTVE можна було побачити людей, які кидали каміння та підпалювали контейнери зі сміттям. Унаслідок заворушень постраждали троє поліцейських, 30 осіб було затримано. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що ірраціональні та насильницькі протести є неприпустимими.

Тим часом у Барселоні відбулися протести проти примусового виселення неплатоспроможних квартиронаймачів, які також переросли в сутички з поліцією. Одну особу було затримано. Днем раніше в адміністративному центрі Каталонії внаслідок заворушень було затримано 15 осіб, поранення дістали 20 поліцейських та семеро демонстрантів. У ніч на неділю протести та сутички відбулися ще в кількох містах Іспанії.

Нагадаємо, що 29 жовтня іспанський уряд подовжив до 9 травня 2021 року надзвичайний стан, запроваджений у країні через пандемію COVID-19. У багатьох містах вночі діє комендантська година. У країні зачинені кіно, театри та фітнес-клуби, проте школи та дитячі садочки далі працюють. 

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