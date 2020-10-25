Надзвичайний стан в Іспанії продовжили на шість місяців

Жителям Іспанії доведеться до травня 2021 року жити в умовах надзвичайного стану, який влада країни запровадила для боротьби з поширенням коронавірусу.
Іспанський парламент у четвер, 29 жовтня, підтримав пропозицію уряду щодо продовження дії надзвичайного стану, спрямованого на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції, ще на шість місяців, до 9 травня 2021 року, передає агентство AFP.
В умовах надзвичайного стану місцеві уряди 17 регіонів Іспанії можуть обмежувати вільне пересування людей шляхом запровадження комендантської години або закриття кордонів.
"Широкі можливості, надані регіональним урядам, дозволять вживати у координації з координації з міністерством охорони здоров'я необхідні заходи для боротьби з COVID-19", - написала канцелярія прем'єр-міністра Педро Санчеса у Twitter за результатами голосування.
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У міністерстві охорони здоров'я країни зазначили, що запровадження надзвичайного стану і обмежень на пересування були неминучі.
"Ми знаємо, що громадяни втомилися після декількох місяців зусиль і жертв, не маючи можливості робити те, що вони робили раніше… Але зараз не час розслаблятися, у нас попереду дуже важкі тижні і місяці", - попередив міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла, передає агентство Reuters.
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Нагадаємо, іспанський уряд оголосив про запровадження надзвичайного стану на території всієї Іспанії, за винятком Канарських островів, декілька днів тому, у неділю, 25 жовтня. На той час передбачалося, що режим НС діятиме протягом наступних 15 днів, але прем'єр Санчес попередив, що проситиме парламент підтримати пропозицію уряду продовжити цей режим до травня.
Режим надзвичайного стану через погіршення епідеміологічної ситуації оголошують в Іспанії вже вдруге за нинішній рік. У перший раз він був запроваджений 14 березня, проте тоді діяли більш жорсткі заходи. Скасували режим НС лише у червні після покращення епідемічної ситуації в країні.
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Надзвичайний стан наділяє національний уряд надзвичайними повноваженнями, включаючи можливість тимчасового обмеження основних свобод, гарантованих Конституцією Іспанії, таких як право на вільне пересування.
Іспанія є однією з найбільш постраждалих від коронавірусної інфекції країн у Європі. Згідно з останніми даними Університету Джонса Гопкінса, в Іспанії офіційно підтвердили понад 1,13 мільйона заражень коронавірусом і понад 35 тисяч смертей.