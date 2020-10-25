Надзвичайний стан в Іспанії продовжили на шість місяців

Іспанський парламент у четвер, 29 жовтня, підтримав пропозицію уряду щодо продовження дії надзвичайного стану, спрямованого на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції, ще на шість місяців, до 9 травня 2021 року, передає агентство AFP.

В умовах надзвичайного стану місцеві уряди 17 регіонів Іспанії можуть обмежувати вільне пересування людей шляхом запровадження комендантської години або закриття кордонів.

"Широкі можливості, надані регіональним урядам, дозволять вживати у координації з координації з міністерством охорони здоров'я необхідні заходи для боротьби з COVID-19", - написала канцелярія прем'єр-міністра Педро Санчеса у Twitter за результатами голосування.

Читайте також: Іспанія запровадила надзвичайний стан і комендантську годину

У міністерстві охорони здоров'я країни зазначили, що запровадження надзвичайного стану і обмежень на пересування були неминучі.

"Ми знаємо, що громадяни втомилися після декількох місяців зусиль і жертв, не маючи можливості робити те, що вони робили раніше… Але зараз не час розслаблятися, у нас попереду дуже важкі тижні і місяці", - попередив міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла, передає агентство Reuters.

Читайте також: Коронавірус: Мадрид ізолювали від решти Іспанії

Нагадаємо, іспанський уряд оголосив про запровадження надзвичайного стану на території всієї Іспанії, за винятком Канарських островів, декілька днів тому, у неділю, 25 жовтня. На той час передбачалося, що режим НС діятиме протягом наступних 15 днів, але прем'єр Санчес попередив, що проситиме парламент підтримати пропозицію уряду продовжити цей режим до травня.

Надзвичайний стан в Іспанії - вже вдруге

Режим надзвичайного стану через погіршення епідеміологічної ситуації оголошують в Іспанії вже вдруге за нинішній рік. У перший раз він був запроваджений 14 березня, проте тоді діяли більш жорсткі заходи. Скасували режим НС лише у червні після покращення епідемічної ситуації в країні.

Читайте також: Прем'єр Іспанії: в країні три мільйони заражених коронавірусом

Надзвичайний стан наділяє національний уряд надзвичайними повноваженнями, включаючи можливість тимчасового обмеження основних свобод, гарантованих Конституцією Іспанії, таких як право на вільне пересування.

Іспанія є однією з найбільш постраждалих від коронавірусної інфекції країн у Європі. Згідно з останніми даними Університету Джонса Гопкінса, в Іспанії офіційно підтвердили понад 1,13 мільйона заражень коронавірусом і понад 35 тисяч смертей.