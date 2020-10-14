Коронавірус: в Іспанії рекордна кількість нових випадків

Міністерство охорони здоров'я Іспанії ввечері 16 жовтня інформує про рекордні 15186 нових випадків зараження коронавірусом. Такого добового приросту в країні не фіксували від початку пандемії. Так само збільшилась кількість летальних випадків від COVID-19, зареєстрованих протягом доби: 16 жовтня померли 222 особи, напередодні - 140.

Від початку пандемії в Іспанії з 47 мільйонами населення зареєстровано понад 920 тисяч заражень коронавірусом та більше 33,5 тисячі померлих від COVID-19.

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В Італії також повідомляється про понад 10 тисячнових випадків зараження коронавірусом протягом доби. Два дні до того італійські відомства охорони здоров'я реєстрували рекордну кількість заражень коронавірусом - понад 8800 у четвер і більше 7000 у середу. В Італії, де мешкають 60 мільйонів людей, кількість випадків інфікування коронавірусом сягнула 391,6 тисячі, летальних - 36,4 тисячі.

І в Італії, й в Іспанії наголошують, що нині на коронавірус тестують набагато більше людей, ніж навесні.

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Тим часом міністерство охорони здоров'я Франції повідомляє про 25086 нових випадків зараження за останню добу, 122 людини померли. Напередодні у Франції був зафіксований абсолютний рекорд від часу початку епідемії в країні - понад 30 тисяч нових випадків за добу.

Загалом від початку пандемії СOVID-19 у Франції було підтверджено понад 834 тисяч випадків зараження, померли 33303 людини.

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу Таїланд: навчання у пластиковій коробці Близько 250 школярок та школярів в одній зі шкіл у Бангкоку повинні сидіти у пластикових боксах. Утім, вони не замінюють захисні маски для обличчя. До того ж перед кожною класною кімнатою стоять умивальники з милом, а на вході до будівлі школи встановлені пристрої для вимірювання температури тіла. Суворі заходи видаються дієвими: з середини липня у школі не було жодного випадку захворювання.

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин Ці школярки зі столиці Нової Зеландії Веллінгтона радіють, оскільки їм дозволено йти до школи. Іншою є ситуація в місті Окленді. Після того, як вже понад три місяці Нова Зеландія вважалася вільною від коронавірусу країною, в найбільшому її місті було підтверджено чотири нових інфікування. Школи та усі магазини, робота яких не є критичною, були закриті. Жителів міста закликали залишатися вдома.

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу Швеція: особливий шлях також і в школах Наразі у Швеції тривають шкільні літні канікули. Але ця фотографія зі святкування випускного в одній зі шкіл Стокгольма на початку літа символізує особливий шлях, який обрала скандинавська країна у боротьбі з коронавірусом. На відміну від багатьох інших країн світу, у Швеції немає ані обов'язку носити маски, ані закритих магазинів чи шкіл.

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу Німеччина: у масках і з дотриманням дистанції Школярки та школярі у найбільш густонаселеній федеральній землі Німеччини, Північному Рейні-Вестфалії, зобов'язані носити маски в приміщеннях шкіл. Шкільний рік у цій землі розпочався 12 серпня. На відміну від решти федеральних земель, до 31 серпня тут учням було заборонено знімати маски навіть на уроках. Однак 1 вересня цю норму скасували.

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу Палестина: відновлення навчання після довгої паузи У місті Хеврон на Західному березі річки Йордан, що на 30 кілометрів південніше Єрусалима, знову запрацювали школи. Школярі також мають носити маски, а подекуди - навіть рукавички. До цього з березня школи на Західному березі річки Йордан були зачинені на карантин. Хеврон вважався епіцентром поширення коронавірусу.

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Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу США: учням теж вимірюють температуру У США у школах учням також вимірюють температуру тіла. Ці заходи для боротьби з коронавірусом вважаються вкрай необхідними для США, оскільки коронавірусна криза боляче вдарила по країні. 19 серпня у США була зафіксована рекордна з кінця травня кількість смертей людей, в яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу Бразилія: обійми для боротьби зі смутком Маура Сілва є вчителькою у школі в Ріо-де-Жайнейро. Неподалік від школи, де вона працює, розташовані одні з найбільших нетрів багатомільйонного міста. Для того, щоб хоча б трошки підняти настрій своїм підопічним, вона винайшла своєрідний "набір для обійм". На цій фотографії вона відвідує одного з учнів й допомагає йому вдягнути поліетиленові рукавички - після цього вона зможе потиснути йому руку. Автор: Даніель Гайнріх





