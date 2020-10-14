Лідери країн ЄС посилять взаємодію для стримування нової хвилі коронавірусу

Глави держав та урядів країн-членів ЄС стурбовані швидким зростанням кількості заражень коронавірусом в Євросоюзі та вирішили посилити взаємодію, аби стримати поширення хвороби. "Ми сприймаємо ситуацію вкрай серйозно", - заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель у п'ятницю, 16 жовтня, після обговорення цього питання на саміті ЄС у Брюсселі.

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За словами Мішеля, епідемія стрімко поширюється по всій Європі та потребує пришвидшення співпраці між країнами-членами ЄС. Особливо це стосується таких питань, як відстеження контактних осіб у різних країнах та тестування. "Ми вирішили посилити координацію на рівні глав держав і урядів для якнайшвидшого прогресу у стримуванні епідемії", - сказав Мішель, цитує інформагенція dpa.

Як повідомив згодом прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін, лідери ЄС домовилися зокрема про щотижневі відеоконференції, на яких мають обговорювати найкращі підходи щодо протистояння другій хвилі коронавірусу.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) після першого дня саміту наголосила, що зараз йдеться про запобігання безконтрольному зростанню кількості інфікувань. За її словами, для цього лідери європейських країн частіше організовуватимуть онлайн-консультації для обговорення спільних дій.

"Питання, як ми вийдемо з цієї пандемії, визначатиме здоров'я багатьох людей", - зазначила Меркель, додавши, що дії європейських політиків також вплинуть на кількість жертв COVID-19 та на стан економіки Євросоюзу.

Нагадаємо, останніми днями в більшості країн Європи, у тому числі і в Німеччині, фіксують рекордні показники зараження коронавірусом.

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