Коронавірус: число нових заражень у Німеччині вперше перевищило 7 тисяч

У Німеччині підтвердили 7334 нові випадки інфікування коронавірусом за добу, що є новим рекордним показником у країні. За добу померли 24 людини, в яких підтвердили зараження коронавірусом. Про це вранці в п'ятницю, 16 жовтня, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI), дані якого базуються на інформації з управлінь охорони здоров'я органів місцевої влади.

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Напередодні RKI також повідомляв про рекордну добову кількість нових заражень у Німеччині - 6638 випадків. А до цього про максимальне добове число нових випадків - 6554 - повідомляли 2 квітня. Наприкінці березня - на початку квітня у ФРН фіксували найбільшу, не враховуючи останні дні, кількість заражень за період пандемії. Утім, у той час робили значно менше тестів на коронавірус, а тому дані за ті місяці можна лише частково порівнювати з поточними, зазначає агентство новин dpa. З часом кількість тестувань у країні зросла, із середини серпня вона коливалася між 1,1 мільйона та 1,2 мільйона на тиждень.

Попри зростання числа нових випадків, значно нижчою є зараз у Німеччині кількість померлих за добу з підтвердженим зараженням коронавірусом. Якщо у березні-квітні вона сягала кількох сотень, то зараз становить кілька десятків.

Загальна кількість випадків зараження коронавірусом у Німеччині з початку пандемії зросла до понад 348 тисяч, а кількість смертельних випадків - до 9734. На даний момент у відділеннях інтенсивної терапії перебувають 655 людей, з них 329 підключені до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Всього у ФРН є ще близько 8700 вільних ліжок у відділеннях інтенсивної терапії для хворих на COVID-19.

Нагадаємо, останніми днями рекордні показники добової кількості нових випадків зараження коронавірусом фіксують у більшості країн Європи.

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У Німеччині хочуть уникнути другого локдауну

Директор Інституту імені Роберта Коха Лотар Вілер (Lothar Wieler) вважає, що запровадження ще одного локдауну в Німеччині вдасться уникнути, якщо кожен житель країни проявить відповідальність.

"Ми однозначно знаємо більше про вірус, в нашому розпорядженні є ефективніші засоби, лікарні і медперсонал краще підготовлені", - сказав він в інтерв'ю агентству новин KNA, оприлюдненому 16 жовтня.

При цьому Вілер застеріг від надмірного оптимізму щодо розробки вакцини. За його словами, шанси отримати її набагато вищі, ніж, наприклад, проти ВІЛ. Однак, на думку Вілера, основне питання полягає в тому, що може зробити така вакцинація - "знизити вірусне навантаження чи запобігти захворюванню". "Існує також питання про можливі побічні ефекти", - підкреслив Вілер, додавши, що "попри весь виправданий оптимізм, про це треба також пам'ятати".

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Цього тижня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та глави урядів федеральних земель домовилися про посилення протиепідемічних заходів у країні. У регіонах з високими темпами поширення коронавірусу бари, ресторани та інші заклади громадського харчування закриватимуться о 23:00, а кількість учасників приватних вечірок і зустрічей обмежуватиметься 10 особами з максимум двох домогосподарств. Також в деяких регіонах передбачається розширення маскового режиму у всіх місцях, де протягом тривалого часу скупчуються люди.