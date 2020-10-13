 Коронавірус: нові антирекорди Франції, Італії та Нідерландів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2020

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Новини

Коронавірус: нові антирекорди Франції, Італії та Нідерландів

Тільки у Франції протягом доби зафіксовано понад 30 тисяч нових інфікованих коронавірусом.

Пандемія COVID-19

Відомства охорони здоров'я низки країн ЄС ввечері у четвер, 15 жовтня, повідомляють про нові антирекорди добового приросту випадків зараження SARS-CoV-2. Так, у Франції протягом 15 жовтня зареєстровано 30621 випадок інфікування коронавірусом та 88 летальних випадків. Загальне число померлих від COVID-19 у цій країні від початку пандемії сягнуло 33125.

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В Нідерландах також зафіксований новий антирекорд добового приросту випадків зараження SARS-CoV-2 - понад 7500. Загалом у країні зареєстровано майже 204 тисячі випадків коронавірусу.

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Так само органи охорони здоров'я Італії повідомили про понад 8800 нових випадків зараження коронавірусом у цій країні. Це - найвищий щоденний показник від початку пандемії в лютому цього року й на 1500 більше, ніж напередодні.

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Крім того, в четвер було зафіксовано 83 нові смерті від COVID-19. Загальна кількість зафіксованих випадків інфікування коронавірусом зросла майже до 382 тисяч.

Як повідомлялося, в трьох названих вище країнах, а також у низці інших європейських країн через стрімке пришвидшення темпів поширення пандемії влада пішла на істотне  посилення протиепідемічних заходів.

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