 Коронавірус у Німеччині: зафіксовано рекордну добову кількість нових випадків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2020

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Коронавірус у Німеччині: зафіксовано рекордну добову кількість нових випадків

У Німеччині зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу - 6638. Померли 33 людини, в яких підтвердили зараження коронавірусом.

Тестування на коронавірус у Нижній Саксонії (архівне фото)

Тестування на коронавірус у Нижній Саксонії (архівне фото)

У Німеччині підтвердили 6638 нових випадків інфікування коронавірусом за добу, що є рекордним показником для країни з початку пандемії. Про це вранці у четвер, 15 жовтня, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI), дані якого базуються на інформації з управлінь охорони здоров'я органів місцевої влади. Також за минулу добу повідомили про 33 смертельних випадки з підтвердженим зараженням коронавірусом.

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За даними RKI, про попередню максимальну кількість заражень за добу в Німеччині повідомляли 2 квітня - 6554 нових випадки. Наприкінці березня - на початку квітня у ФРН фіксували найбільшу кількість заражень за період пандемії. Утім, у той час робили значно менше тестів на коронавірус, а тому припускають, що весною суттєво вищим було число випадків зараження, які не відображені в статистиці, зазначає агентство новин dpa. З часом кількість тестувань у країні зросла, із середини серпня вона коливалася між 1,1 мільйона і 1,2 мільйона на тиждень.

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Загальна кількість випадків зараження в Німеччині з початку пандемії зросла до понад 341 тисяч, а кількість смертельних випадків - до 9710.

Напередодні канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та глави урядів федеральних земель домовилися про посилення протиепідемічних заходів у країні. У регіонах з високими темпами поширення коронавірусу бари, ресторани та інші заклади громадського харчування закриватимуться о 23:00, а кількість учасників приватних вечірок і зустрічей обмежуватиметься 10 особами з максимум двох домогосподарств. Також в деяких регіонах передбачається розширення маскового режиму у всіх місцях, де протягом тривалого часу скупчуються люди.

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