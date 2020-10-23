 Прем′єр Іспанії: в країні три мільйони заражених коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2020

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Новини

Прем'єр Іспанії: в країні три мільйони заражених коронавірусом

Педро Санчес припустив, що в Іспанії втричі більше інфікованих коронавірусом, ніж зареєстрованих випадків. За даними МОЗ, у країні трохи більше одного мільйона підтверджених заражень COVID-19.

Центр Мадриду

В Іспанії може бути значно більше інфікованих коронавірусом, ніж стверджує офіційна статистика

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес припустив, що справжня кількість заражень коронавірусом у країні, ймовірно, утричі більша за офіційно підтверджене число. Про це Санчес заявив у п'ятницю, 23 жовтня, під час пресконференції.

За словами керівника іспанського уряду, підстави для таких припущень надає нещодавно проведене дослідження щодо наявності в населення антитіл до коронавірусу. Якщо екстраполювати отримані дані в масштаби усієї країни, то справжня загальна кількість інфікованих становить три мільйони, додав Санчес, передає інформагенція Reuters.

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22 жовтня Іспанія першою з європейських країн перевищила поріг в один мільйон заражень - на цей показник вказують офіційні дані міністерства охорони здоров'я країни. Також напередодні повідомлялося про 20 986 нових випадки, а загальне число заражень зросло до 1 026 281.

Уряд не хоче повторного локдауну

Водночас Санчес наголосив, що уряд намагається не допустити запровадження повторного локдауну на кшталт весняного. Очільник іспанського уряду вказав, зокрема, на те, що нині система охорони здоров'я країни краще підготовлена, ніж під час першої хвилі пандемії.

Попри це необхідно докласти більше зусиль, щоб зупинити подальше поширення вірусу, зазначив іспанський прем'єр, - зокрема, обмежити соціальні контакти, а також свободу пересування. Утім, Санчес поки не бачить підстав для запровадження комендантської години.

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